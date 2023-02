PRO D2 - Jusque-là, tout allait bien du côté de la mêlée columérine. Mais la prestation à Grenoble a été décevante et n'a pas permis des bases rassurantes pour Colomiers rugby. Contre Agen, référence en la matière, la mêlée de la Colombe doit se relever.

Les joueurs de première ligne avaient beau tourner de façon régulière, les adversaires se succédaient de la même façon, mais la mêlée columérine était un édifice qui ne tremblait pas. Alors qu'a-t-il bien pu se passer à Grenoble ? Dans l'Isère, Colomiers rugby n'a certainement pas perdu à cause de sa mêlée. Les facteurs étaient multiples. Mais elle n'a pas été le socle habituel pour lancer le jeu de Jean Thomas et ses partenaires. Pour Alexandre Castola, adjoint du staff en charge de la mêlée, c'est l'adversaire en question qui a posé problème : « Le FC Grenoble est la seule équipe à travailler de cette façon, et ils ont des éléments très expérimentés qui connaissent bien leur poste. Leur pack a su nous mettre à défaut tout simplement. »

Une rechute dans un secteur qui était jusque-là sérieux, permettant de lancer les trois-quarts dans des conditions convenables. Celui qui a ouvert un centre de performance de mêlée le perçoit ainsi : « La mêlée est en progrès depuis un an et demi. Les joueurs travaillent bien, sont très impliqués. Grenoble, c'est un accroc dans la saison qu'il faut accepter pour performer de nouveau. »

100% des mêlées offensives assurées

Cette semaine, aucun entraînement supplémentaire n'a été planifié en fonction de ce fait de jeu-là. Mais le focus a été fait malgré tout étant donné la qualité du prochain adversaire de Colomiers en mêlée fermée. L'absence du spécialiste Malik Hamadache ne réduit pas les chances agenaises. « Le SU Agen a une très belle mêlée. On peut le voir au classement général, c'est la troisième équipe et il faut la prendre très au sérieux, annonce le technicien qui intervient également à Blagnac. De toute façon, on sait très bien que c'est un secteur où l'humilité prime. Je sais que mes joueurs auront à cœur de se remettre sur pied. »

La statistique en la faveur de Colomiers rugby est celle des lancements de jeu après mêlée. Alexandre Castola peut se targuer d'avoir un paquet d'avants qui permet « 100% des ballons assurés après introduction columérine » depuis fin décembre. Un atout quand on sait l'irrégularité du pack de la Colombe dans le secteur de la touche. « La philosophie de Colomiers est assez claire, elle est de pouvoir jouer. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une mêlée très propre et fluide pour assurer les sorties de balle et lancer le jeu derrière. »