PRO D2 - À la fin du mois de janvier, Grenoble se déplaçait sur la pelouse d'Aurillac pour le compte de la 18e journée du championnat. En raison du terrain impraticable à Jean-Alric, le match avait été reporté. La Ligue Nationale de Rugby a donc décidé de sanctionner le club auvergnat.

À la fin du mois de janvier en Auvergne les températures demeuraient plus que basses. Lors de la 18e journée de Pro D2 Aurillac recevait donc Grenoble mais le match n'avait malheureusement pas pu se jouer à cause des conditions climatiques. Le terrain étant complètement gelé, le club auvergnat avait été contraint de reporter le match à une date ultérieur. Cyrille Boulay, arbitre du match expliquait : "il en va de la sécurité et de l’intégrité des joueurs". La LNR a donc considéré le Stade aurillacois responsable de "défaut de moyens mis en œuvre par le club organisateur pour permettre le déroulement d'une rencontre".

Une amende de 10 000€

Bien que les conditions climatiques ne puissent être contrôlées, Aurillac se retrouve sanctionné d'une amende de 10000€ dont 5000€ assortis de sursis. Le Stade aurillacois paiera donc dans l'immédiat la somme de 5000€. Pour l'heure, la LNR n'a pas encore communiqué la date du report mais les Grenoblois pourraient se déplacer sur la pelouse d'Aurillac le 10 mars lors de la semaine de repos. Dans ce cas, les deux équipes enchaîneront onze matchs de rang. Une deuxième solution pourrait être choisie, celle d'utiliser le repos du 21 avril, ce qui ferait un bloc de 5 puis un bloc de 8.