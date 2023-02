Ce jeudi matin, le staff italien a communiqué la composition de l'Italie pour défier l'Irlande ce samedi à Rome. Comme principaux enseignements, on notera le retour comme titulaire de Paolo Garbisi avec le numéro dix dans le dos. Ange Capuozzo enchaîne les titularisations et portera une nouvelle fois le numéro quinze sur la pelouse du Stadio Olimpico.

Les Italiens auront (très) fort à faire dans leur antre face à des Irlandais toujours plus impressionnants. Pour l'occasion, le staff transalpin utilise toutes ses cartes, et va retrouver Paolo Garbisi. Le demi d'ouverture de Montpellier va débuter sa première rencontre dans le Tournoi et sera associé à Stephen Varney à la charnière.

Devant, l'Italie se présente avec un pack classique. Les frères Cannone sont titulaires, tout comme Danilo Fischetti ou encore Sebastian Negri. Sorti en début de rencontre face à l'Angleterre, Michele Lamaro est bien là et capitaine.

Derrière, on retrouve Juan Ignacio Brex et Tommaso Menoncello au centre alors qu'Ange Capuozzo est bien évidemmet titulaire avec le numéro quinze dans le dos. Sur le banc, on notera la présence du Vannetais Edoardo Iachizzi.