TRANSFERTS - Anton Bresler, l'actuel deuxième ligne du Racing 92, sera dans les rangs vannetais la saison prochaine et ce pour une durée de deux ans. Actuel dixième de Pro D2, le RCv l'a annoncé ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux.

C'est un joli coup que vient de réaliser le club du Morbihan sur le marché des transferts. Les Bretons viennent d'enregistrer la signature de l'expérimenté deuxième ligne du Racing 92, Anton Bresler pour deux saisons. Le Namibien, qui vient de fêter ses 35 ans, va apporter toute son expérience au club de Jean-Noël Spitzer.

Il a débuté sa carrière en Afrique du Sud avec la province des Sharks en 2009. Il rejoint ensuite l’Écosse et le club d’Édimbourg en 2014, avec lequel il restera quatre saisons disputant, notamment, la finale de la Challenge Cup en 2015.

\u270d\ufe0f ????? ??????? ?’?????? ???? ?? ??? I



Le deuxième ligne namibien du Racing 92, sera Vannetais la saison prochaine pour deux ans !



Plus d'informations \ud83d\udc49 https://t.co/Vt7C62FOKS#RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/DtjbWC9oBi — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) February 22, 2023

11 matchs cette saison avec le Racing

En 2017, il arrive dans le championnat anglais avec le club de Worcester avant de s’engager en Top 14 la saison passée, avec le Racing 92. Cette saison, il a disputé 11 matchs de Top 14 et 2 matchs de Champions Cup avec les Franciliens. Joueur imposant et mobile Anton Bresler apportera toute sa densité physique, sa puissance et sa dureté au paquet d'avant vannetais.