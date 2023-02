TOP 14 - Avec les récentes blessures de Zach Mercer et d’Alexandre Bécognée, qui s’ajoutent à celle longue durée du capitaine Yacouba Camara, la troisième ligne titulaire du MHR se trouve sur le flanc. Et à d’autres postes aussi, les Cistes se trouvent privés de plusieurs cadres...

On a souvent écrit, ces dernières semaines, que le MHR avait de la ressource. En termes de leadership, autant qu’en termes de profondeur d’effectif. C’est vrai. Mais il faut aussi se rendre à l’évidence: à mesure que les semaines passent et que les blessures s’accumulent, ces fameuses ressources fondent comme neige au soleil. La semaine dernière, à Lyon, le MHR a perdu coup sur coup son numéro huit Zach Mercer, victime d’une commotion cérébrale subie dans les premiers instants de la rencontre, ainsi que son flanker Alexandre Bécognée, sorti à cause d’une entorse au genou qui va le tenir éloigné des terrains pour quatre à six semaines. Ajoutez à cela la grave blessure au genou du capitaine Yacouba Camara, et vous avez la totalité de la troisième ligne titulaire des Cistes qui se trouve sur le flanc. Seule demi-bonne nouvelle: le scanner passé par le numéro huit anglais n’a rien révélé d’inquiétant. Mercer doit rencontrer un neurologue dans la semaine, et pour l’heure, son retour serait prévu pour la réception de Clermont le 4 mars prochain. Pour l’Anglais, ce pourrait presque être un mal pour un bien. Pourquoi ? Parce que le natif de Leeds compte déjà un temps de jeu stratosphérique (20 apparitions, 19 titularisations, 1446 minutes de temps de jeu) alors qu’il reste encore huit rencontres de la phase régulière.

Verdict : croisés pour Camara \ud83d\ude1fhttps://t.co/cBBYRSYjZH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 30, 2023

Avec ces trois cadres sur le flanc, le MHR va devoir s’appuyer sur ses cinq derniers troisièmes ligne valides: en l’occurrence Masivesi Dakuwaqa, Marco Tauleigne, Clément Doumenc, Janse Van Rensburg et Samuel Maximin. Même s’ils ne sont plus que cinq, leurs profils restent particulièrement complémentaires: explosivité pour le premier, puissance et polyvalence (deuxième et troisième ligne) pour le second, jeu au sol pour le troisième, et profils légers, mobiles et aériens pour les deux derniers. De quoi aligner une troisième ligne complémentaire ce samedi à Paris...

Karl Tu’inukuafe opéré ce mercredi

Le hic, c’est que cette hécatombe ne se limite pas à la troisième ligne. Ailleurs dans le pack, le MHR est toujours orphelin d’un de ses leaders de combat et de touche Florian Verhaeghe, alors que Paul Willemse et Mohamed Haouas sont avec les Bleus… Et pour ne rien arranger, le pilier all black Karl Tu’inukuafe a dû se résoudre à passer sur la table d’opération ce mercredi. Arrivé dans l’Hérault à la mi-octobre, le pilier néo-zélandais aux 27 sélections n’a signé que cinq apparitions et aucune en tant que titulaire.

Puissant en mêlée fermée, l’ancien joueur des Chiefs et des Blues était handicapé par son genou gauche, qu’il s’est résolu à faire opérer ce mercredi. Il ne reviendra pas avant trois mois. Derrière aussi, l’effectif des Cistes compte plusieurs absents de marque avec les forfaits d’Arthur Vincent, Arthur Coly, Geoffrey Doumayrou, et Paolo Garbisi, retenu en sélection. Bref, ce déplacement à Paris contre une équipe qui est passée tout près de faire tomber l’Aviron bayonnais chez lui a tout du déplacement périlleux…