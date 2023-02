Sur une belle série en Top 14, les Rhodaniens auront l’occasion samedi de réaliser une passe de 5 que seuls Toulouse et leur futur adversaire du Racing 92 ont déjà réussi à compléter cette saison.

Faut-il vraiment croire à la loi toute empirique des séries ? En ce qui concerne le Lou , pourtant catalogué depuis de longues saisons par une inconstance chronique, on serait plutôt enclin à répondre par la positive depuis trois mois… Il faut se souvenir en effet qu’après son succès de prestige décroché à Gerland face à Toulouse à la fin du mois de novembre (21-14), les hommes de Xavier garbajosa ont enchaîné par un mois de décembre en tous points catastrophiques, ponctué par cinq défaites en autant de matchs toutes compétitions confondues, dont le point d’orgue fut évidemment la déconvenue subie à domicile face à Brive (27-30) qui provoqua une petite crise interne.

Sauf que cet électrochoc a au mois eu le mérite de réveiller les Lyonnais : depuis le début de l’année 2023 et leur succès bonifié obtenu à Pau (12-21) le 7 janvier, les Rhodaniens ont enchaîné pas moins de cinq victoires en six matchs, dont quatre consécutives en Top 14, qui leur ont permis de réintégrer le top 6 et même de s’installer sur le podium. Tout sauf un hasard, il est vrai, puisque la bonne passe du Lou a correspondu au retour en forme de plusieurs joueurs qui ont apporté un incontestable supplément d’expérience et de puissance, à l’image des piliers Sébastien Taofifenua et Demba Bamba en forme internationale, du bulldozer Josh Tuisova, mais aussi à ceux de Josiah Maraku, Toby Arnold ou encore Lima Sopoaga qui ont apporté de la profondeur d’effectif au niveau de la ligne de trois-quarts.

Garbajosa : "Ne pas s’enflammer"

Autant dire qu’à Lyon, n’étaient les blessures au poste de troisième ligne centre (celles du capitaine Taufua et du jeune Gouzou ont incité le Lou à engager un joker médical en la personne de Liam Allen), tous les voyants sont au vert. Et qu’en l’emportant ce samedi face au Racing 92, les coéquipiers de Jean-Marc Doussain conforteraient plus jamais leur position. D’autant qu’en signant un cinquième succès consécutif en championnat (ce qu’ils n’ont plus réalisé depuis 2019 !), ces derniers réaliseraient un petit exploit que seuls Toulouse (entre le 24 septembre et le 23 octobre) et le Racing 92 (du 22 octobre au 4 décembre) ont déjà réussi à compléter cette saison.

"Il ne s’agit surtout pas de s’enflammer, tempérait toutefois le manager Xavier Garbajosa après le succès des siens sur le champion de France montpelliérain. Je me souviens trop bien qu’on a aussi perdu cinq matchs d’affilée en fin d’année, notamment celui du 31 décembre à la maison contre Brive, qui était alors dernier du championnat. Ce championnat est hyper-serré. Il ne laisse la place ni à l’à peu près, ni à la médiocrité. Chaque week-end, chaque équipe se bat pour gagner à l’extérieur et pour rester souverain à la maison. Oui, on est sur une belle série mais on sait chaque match sera très important pour n’avoir aucun regret à la fin." Manière de faire comprendre entre les lignes à ses joueurs que rien n’est acquis, et surtout pas cette rencontre à domicile face au Racing 92 pour lequel le Lou enfilera, bien malgré lui, l’inconfortable costume de logique favori.