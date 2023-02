Après sa défaite à Bordeaux-Bègles, où Clermont a été mis à mal devant, l'ASM devra se rebiffer face à une équipe toulonnaise très dense. Mais les Jaunards ont les clés pour faire déjouer les Varois.

Le monstre à seize pattes clermontois n'a pas fait peur à l'UBB. Dimanche dernier, les Clermontois se sont inclinés en Gironde en grande partie à cause de leur indiscipline (12 pénalités concédées) et d'un pack moins puissant que son adversaire. Les hommes de Christophe Urios n'ont remporté que trois de leurs cinq mêlées et se sont trop fait pénaliser dans ce secteur de jeu. Cristian Ojovan a d'ailleurs été réprimandé à deux reprises face à l'expérimenté Lekso Kaulashvili. Dans ce contexte, comment l'ASM va pouvoir résister au Toulon des puissants Isa, Alainu'uese, Du Preez ou Priso ?

Les vertus de la réception rochelaise

Paul Jedrasiak se prépare déjà à ce grand rendez-cous. "On sait que Toulon est une équipe très dense, elle l'a toujours été. Il faut simplement se resserrer, avoir un plan de jeu extrêmement précis. Nous les avons beaucoup étudiés à la vidéo pour réussir à les déstabiliser. Il faudra également arrêter de faire des fautes bêtes". En début de saison, Clermont recevait un autre pack XXL : celui du Stade rochelais.

Thibaud Lanen, ici au plaquage sur Yoan Tanga, avait réalisé une rencontre infernale face à La Rochelle. Icon Sport - Icon Sport

Les jaune et noir étaient venus en Auvergne pour mener une guerre frontale... qu'ils ont finalement perdue (22-13). En cause ? L'héroïsme de la défense clermontoise, et des montées aussi rapides qu'agressives avaient enrayé la machine maritime. En conquête, les Jaunards avaient également déployé une force herculéenne pour résister à l'un des packs les plus lourds d'Europe. Thibaud Lanen et Lucas Dessaigne avaient d'ailleurs été intraitables, avec 24 et 29 plaquages chacun.

Face à l'UBB, le jeune deuxième ligne a été moins saillant, tout comme l'ensemble du huit de devant auvergnat. Mais contre Toulon, Christophe Urios pourra compter sur plusieurs éléments indispensables à la rude bataille qui attendent ses hommes.

L'OVNI Yato

Parmi eux, Peceli Yato devrait peser de tout son poids dans le rapport de force. Depuis son retour à la compétition début février (face à Lyon), le Fidjien a rappelé aux treize équipes du championnat combien sa puissance pouvait être dévastatrice. En attaque, où il s'est offert un triplé face à Castres, mais également en défense, où plusieurs Bordelais se sont fait copieusement accueillir par le géant clermontois.

De retour au Michelin après treize mois d’absence, Peceli Yato a inscrit un formidable triplé qui a pesé de tout son poids dans le succès bonifié de l’ASM.https://t.co/KLpNWO6Zzk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2023

Autre retour de marque, celui d'Alexandre Fischer. Le pitbull auvergnat sera un poison dans les rucks et devra batailler face à l'épaisse troisième ligne toulonnaise au sol. L'Issoirien de naissance rechaussera d'ailleurs les crampons ce dimanche et devrait adorer se frotter à la bande à Isa.

Iturria en voleur de touches ?

Si le pack toulonnais peut effrayer ses opposants par sa puissance, le principal talon d'Achille du RCT réside dans sa touche. Sans son capitaine Charles Ollivon, impérial dans les airs, Toulon souffre sur ses propres lancements de jeu. Alexandre Roumat s'était d'ailleurs offert deux contres sur les trois premières touches varoises la semaine dernière. Lors de la victoire clermontoise face à La Rochelle, les Maritimes avaient perdu six de leurs dix-sept lancers.

Arthur Iturria avait été royal et avait permis à l'alignement clermontois d'annihiler des lancements de jeu rochelais. Face à une équipe toulonnaise qui souffre des mêmes maux, le capitaine auvergnat aura un rôle crucial à jouer.