« MyRookie », l'application qui fait éclore les talents du rugby portée par Bastien Chalureau

Bastien Chalureau, deuxième ligne de Montpellier s’est lancé dans le projet « MyRookie ». C’est une application dédiée au recrutement du rugby. Une façon de faciliter les échanges entre les joueurs et les clubs. Explications.

C’est un genre de Linkedin du rugby. Créée par Eric Anselme en 2018, l’application « MyRookie » vise à simplifier la mise en relation directe entre les joueurs et les recruteurs des clubs. Si la carrière des joueurs de haut niveau est en général gérée par des agents, tous les joueurs n’ont pas forcément la chance d'être repérés. Cette application permet donc de proposer une forme de liberté et de visibilité aux joueurs, toutes divisions confondues. Sur MyRookie, tous les rugbys ont leur place, masculin et féminin, à XV, à XIII et même à VII. L’application compte aujourd’hui près de 600 clubs inscrits dans le monde entier et plus de 12000 joueurs à la recherche d’un contrat.

Le fonctionnement est simple et gratuit pour tous les joueurs ou joueuses de rugby. Il suffit de télécharger l’application (iOS ou Android) et de renseigner un maximum d’informations sur son parcours sportif. Une sorte de CV multimédia dans lequel il est possible d’intégrer des vidéos, tests physiques et bien plus. Ces informations permettent de se créer un profil auquel les recruteurs peuvent s’abonner pour suivre l’évolution d’un joueur. Une messagerie est même disponible pour faciliter les échanges. Des journées de détection pour les plus jeunes sont régulièrement organisées, la dernière en date se déroulait au Toulouse olympique en janvier dernier. Un outil qui vise à soutenir les rugbymans dans leurs démarches, qu'ils soient novices ou déjà plus expérimentés.

Une reconversion évidente pour Bastien Chalureau

Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est à 31 ans que le deuxième ligne de Montpellier est sans doute en train de connaître l’apogée de sa carrière professionnel. Après un passage manqué au Stade toulousain où Bastien Chalureau ne portera le maillot Rouge et Noir qu’une seule fois, c’est à Montpellier qu’il se révèle. Une véritable renaissance qui l’amène jusqu’au titre de champion de France la saison dernière et même jusqu’à Marcoussis ! Cet automne, le Montpelliérain est appelé pour la première fois en équipe de France pour préparer le match face à l’Afrique du Sud. Depuis, Bastien Chalureau est entré dans la rotation des 42 Bleus.

Un succès tardif qui, bien que plaisant, n'empêche pas le joueur de penser à son futur : "Je cherchais une reconversion pour l’après rugby et je sentais que j’avais besoin de m’ouvrir à d’autres perspectives. J’ai accroché tout de suite avec le projet MyRookie et son fondateur Eric Anselme. Aider les joueurs et la détection des plus jeunes est vraiment quelque chose qui me tient à cœur", explique Bastien Chalureau. C’est donc entre le maillot de Montpellier (qu’il portera jusqu’en 2025 au moins) et celui du XV de France que le natif de Mondavezan s’est lancé dans l'entreprenariat. Le deuxième ligne travaille en ce moment sur la création d’une journée de détection avec le MHR qui devrait se dérouler au début de l’été.