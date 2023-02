TRANSFERTS - Comme annoncé dans ces colonnes, Frédéric Michalak (40 ans, 77 sélections) va intégrer le staff de Racing 92 à l'intersaison. S'il n'a jamais porté le maillot du club francilien, l'ancien demi d'ouverture devrait vite trouver ses repères puisqu'il rejoindra un homme qu'il connaît bien...

Frédéric Michalak a mis un terme à sa carrière en 2018 sous le maillot du Lou. Depuis l'ancien international aux 77 sélections a connu plusieurs expériences en tant qu'entraîneur. En 2019 il devient responsable de l'équipe de Monaco qui évolue à sept. Deux ans plus tard il en devient le manager et remporte deux des trois étapes de l'In Extenso Supersevens à Toulouse. Par la suite l'ancien ouvreur fait une pige en Australie au sein d'un club de rugby à XIII, les Sydney Roosters. En octobre 2021 il fait son retour au Rugby Club toulonnais en tant qu'entraîneur chargé du développement individuel des joueurs. Un petit parcours d'entraîneur qui le mène donc au Racing 92 où il devrait prendre le relais de Rory Teague en tant que chef de l'attaque.

Une nouvelle aventure en Top 14 et dans un club qu'il n'a jamais connu en tant que joueur. Mais une chose est sûre, Frédéric Michalak ne devrait pas être dépaysé. En tout cas, il retrouvera un visage qu'il connaît bien.

Nyanga, un ami de longue date

Frédéric Michalak est un Toulousain pure souche. Formé au Stade toulousain, c'est au sein du club de la ville rose qu'il fait ses premiers pas en tant que professionnel en janvier 2001 face à la Section paloise. Quatre ans plus tard, Yannick Nyanga, ancien troisième ligne et actuel entraîneur des espoirs du Racing 92, pose ses valises en terre toulousaine. C'est à ce moment-là que Frédéric Michalak et Yannick Nyanga commencent à nouer des liens d'amitié. Mais les deux hommes ne se seront côtoyés que deux saisons puisque à cette période, Michalak se retrouve dans une période compliquée sportivement et décide de tenter une nouvelle expérience en Afrique-du-Sud. En 2008, il intègre donc l'effectif des Sharks de Durban. "Quand il part de Toulouse en 2007, il a perçu qu’il était dans une situation d’échec, il a cherché quelles étaient les meilleures solutions pour lui. Il a pris le risque d’aller en Afrique du Sud pour voir une autre manière de travailler", expliquait Yannick Nyanga à propos de son ami.

L'expérience n'est que de courte durée puisque Michalak retrouve le Stade toulousain en 2008. Les deux joueurs passent donc trois saisons supplémentaire ensemble au cours desquelles ils deviennent inséparables. Ils portent aussi et surtout tous les deux le maillot du XV de France de 2004 à 2015. Bien que leurs chemins se soient séparés en se retrouvant même adversaire quand l'ouvreur évoluait du côté de Toulon, Nyanga et Michalak sont toujours restés liés. L'arrivée de son ancien coéquipier au Racing 92 n'est d'ailleurs peut-être pas le fruit du hasard car il se murmure que Yannick Nyanga aurait encouragé la venue de son ami au Racing 92.