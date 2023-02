Ihaia West a réagi aux rumeurs concernant un possible départ de Toulon pour rejoindre La Rochelle. Sans langue de bois, l'ouvreur néo-zélandais a admis avoir eu des contacts mais veut se focaliser sur la dernière partie de saison varoise.

Ihaia West sera-t-il encore Toulonnais la saison prochaine ? Recruté à l'été 2022 pour pallier les départs de Louis Carbonel (Montpellier) et Anthony Belleau (Clermont) au poste d'ouvreur, le numéro 10 néo-zélandais pourrait revenir à La Rochelle dès la fin de saison. Fin janvier, les premières rumeurs avaient émergé alors que le principal intéressé est encore sous contrat avec le RCT jusqu'en 2025 et que Pierre Popelin prendra la direction de Castres en juillet prochain.

Dans les colonnes de Var-Matin, le principal intéressé a tenu à clarifier la situation sans langue de bois. "Je laisse mon agent gérer cela et on verra de quoi sera fait l’avenir. Quand la décision sera prise, tout le monde sera informé. Mais pour l’instant, rien n’est décidé. Oui, il y a eu des discussions, mais moi, je veux seulement me concentrer sur le jeu, être le plus performant possible et ne pas penser à l’avenir. Quand aimerais-je que la décision soit prise ? Le plus rapidement possible" a expliqué l'ouvreur toulonnais. Pour rappel Ihaia West a passé quatre saisons au Stade rochelais (2018-2022) et a notamment remporté la Champions Cup avec les Maritimes la saison passée.

Un retour en forme bienvenu en l'absence de Biggar

En délicatesse en début de saison, Ihaia West s'acclimate de semaine en semaine au jeu varois. Son dernier match face à Toulouse a d'ailleurs été convaincant. À Montpellier, où les hommes de Pierre Mignoni ont glané un précieux succès à l'extérieur, le Néo-Zélandais s'était offert un essai une semaine après avoir inscrit douze points face à Pau. Un retour en forme qui redonne le sourire au tandem Mignoni-Azéma. Les deux techniciens n'avaient pas hésité à recruter Dan Biggar en novembre dernier pour densifier le poste d'ouvreur. Retenu en sélection jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations, le Gallois ne reviendra à Toulon qu'après le 18 mars et une dernière rencontre face au XV de France.