INFO MIDOL - Selon nos informations, le centre international roumain va poursuivre sa carrière du côté des Bouches-du-Rhône. Il a paraphé un contrat de deux saisons avec l'actuel 7ème de ProD2.

En fin de contrat à Toulon, Atila Septar a décidé de se relancer du côté de la ProD2. En concurrence avec plusieurs clubs, c’est Provence Rugby qui a raflé la mise pour les deux prochaines saisons. Lors de la dernière intersaison, le joueur, âgé de 26 ans, avait déjà été ardemment convoité par les Noirs sans que l'opération ne puisse aboutir.

Arrivé en 2021 en provenance de Pau, dans le cadre d’un échange avec Daniel Ikpefan, Septar a vécu des saisons compliquées sur la Rade. Souvent en manque de temps de jeu, à l’image de cette saison où il n’est apparu que deux fois avec le maillot Rouge et Noir (3e et 4e journées), l’international roumain, qui participe actuellement au Rugby Europe Championship, voudra se relancer. Il sera en concurrence notamment avec Betham, Marrou et Finau.

Du côté de Maurice-David, l’ex-Briviste accompagnera un autre Toulonnais, Thomas Salles, qui a lui paraphé un contrat pour les trois prochaines saisons. Provence Rugby continue ainsi son recrutement ambitieux pour espérer, à terme, monter en Top 14.