Alors que le Stade toulousain doit se passer de nombreux internationaux pour préparer la réception de Pau, il devrait retrouver son talonneur Peato Mauvaka.

Forcément, en cette période, il manque du monde à l'entraînement du Stade toulousain. Ce mardi, pour la reprise après la défaite à Marseille contre Toulon samedi soir, quatorze joueurs étaient déjà absents en raison de leur appel en sélection. Douze sont actuellement à Marcoussis avec les Bleus pour préparer la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, alors que Jack Willis est avec l'Angleterre et Ange Capuozzo avec l'Italie. Sans oublier les trois jeunes éléments retenus avec l'équipe de France des moins de 20 ans, Mathis Castro Ferreira, Paul Costes et Thomas Lacombre.

Mais, au rayon des bonnes nouvelles pour le staff stadiste, Peato Mauvaka a repris l'entraînement de manière normale avec le reste du groupe. Opéré du doigt en janvier, le talonneur international - qui a donc raté la première partie du Tournoi - devrait être opérationnel ce week-end et pourrait ainsi faire son retour à la compétition samedi, face à Pau. Ce n'est pas le seul à revenir puisque le pilier gauche Rodrigue Neti et le trois-quarts polyvalent Tim Nanaï-Williams, forfaits face au RCT, étaient également présents lors de la séance de ce mardi.

Pénurie en troisième ligne, Épée à disposition

L'ailier ou centre Dimitri Delibes, également absent au stade Vélodrome, est aussi de retour même si sa reprise a été adaptée en ce début de semaine et si le staff ne prendra aucun risque avec lui. Le troisième ligne Alban Placines, est sorti sur blessure à Marseille, touché à un pied. Pour l'heure, il est très incertain pour la rencontre face à la Section paloise. Et cela pourrait être handicapant en troisième ligne puisque Rynhardt Elstadt, exclu samedi, est suspendu tandis que Cros, Willis et Jelonch ne devraient pas être relâchés (reste à savoir si Alexandre Roumat le sera).

Enfin, Selevasio Tolofua (hanche) est toujours indisponible, comme Lucas Tauzin. En revanche, l'ailier Nelson Épée n'a pas été retenu dans le groupe de l'équipe de France à 7, annoncé ce lundi, parce qu'il est laissé à disposition de son club. Il pourrait donc être dans le groupe samedi.