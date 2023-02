TOP 14 - La rencontre entre l'Aviron bayonnais et le Stade français continue de faire parler. Gonzalo Quesada a été cité par la commission de discipline pour son comportement durant le match. Rynhardt Elstadt, Sergio Parisse et Davit Kubriashvili sont également cités.

L'entraîneur du Stade français va regretter longtemps le match à Jean-Dauger. Après une cruelle défaite 29-26 suite à une pénalité passée après que la sirène ait retenti, Gonzalo Quesada n'avait pas manqué de réagir en se plaignant de l'arbitrage : "Aujourd'hui, la défaite ne dépend pas que de nous et je ne peux pas me taire." En plus de ces commentaires cinglants, l'argentin aurait eu un comportement inapproprié durant la rencontre, selon le quatrième arbitre de la rencontre. Il a donc été convoqué devant la commission de discipline pour la séance du 1er mars 2023. En attendant, celui qui part à la fin de la saison pourra être sur le banc avec ses joueurs pour la réception de Montpellier.

Après la défaite, le manager parisien Gonzalo Quesada n'a pas mâché ses mots.https://t.co/fzkpFCMHV5 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 19, 2023

Parmi les autres joueurs cités en Top 14, on retrouve Rynhardt Elstadt et Sergio Parisse, tous deux sanctionnés d'un carton rouge lors de la rencontre entre le RCT et le Stade toulousain qui a eu lieu au Stade Vélodrome. Les deux joueurs passeront à leur tour devant la commission de discipline mercredi prochain, mais ils sont d'ores et déjà suspendus pour ce week-end. On retrouve aussi le pilier clermontois Davit Kubriashvili. Le Géorgien s'était fait remarquer à la 63e minute de jeu lors d'une altercation avec Thomas Jolmès, où un coup semble lui échapper. Malgré un simple carton jaune, l'ancien de Montpellier ou de Perpignan devra lui aussi s'expliquer mercredi prochain devant la commission de discipline.

#Discipline

Voici les convocations de la commission de discipline et des règlements concernant la 18e journée de TOP 14 et la 21e journée de PRO D2 \ud83d\udcc4\u27a1\ufe0f https://t.co/WUpiXqkG2g pic.twitter.com/zU2Q3uqQ1F — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) February 21, 2023

Julien Sarraute dans le viseur

Dans l'antichambre du rugby français, trois personnes ont été cité. Les deux cartons rouges de la semaine, Didier Tison d'Aurillac, et Fabien Perrin de Colomiers sont suspendus pour la journée à venir. L'entraîneur columérin, Julien Sarraute est lui aussi cité pour son comportement durant la rencontre. Il pourra tout de même être présent pour le match face à Agen ce jeudi soir.