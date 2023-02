6 NATIONS 2023 - Finn Russell est bien connu des pelouses françaises puisqu'il évolue au Racing 92 depuis 2018. Il retrouve le XV de France ce dimanche alors qu'il est dans la forme de sa vie. Focus sur ce demi d'ouverture singulier.

Le XV de France affronte ce dimanche (16 heures) au stade de France l'Écosse, actuellement première ex-aequo avec l'Irlande du Tournoi des 6 Nations. Si les partenaires de Jamie Ritchie réalisent l'un des meilleurs départs de leur histoire (le meilleur depuis 1996), avec deux victoires sur les deux premières journées (bonifiées qui plus est), c'est que d'une part le groupe arrive à maturité. Hormis en troisième ligne, la majorité des joueurs du groupe écossais approche de la trentaine ou l'a déjà dépassée. De plus, le projet de Gregor Townsend, à la tête de la sélection depuis 2017, commence à porter ses fruits.

Le demi d'ouverture Finn Russell et le capitaine Jamie Ritchie Icon Sport - PA Images

Mais c'est aussi la conséquence de l'excellente forme de Finn Russell. Depuis le début du Tournoi, le demi d'ouverture réalise des prestations de très haut vol. "Finn est un joueur de classe mondiale, a exprimé son capitaine Jamie Ritchie. On sait que si notre collectif tourne bien, cela lui donne une base pour qu'il puisse jouer son meilleur rugby." Les Anglais ne s'étaient pas trompé en visant le Racingman. Seulement, l'obsession d'Owen Farrell à vouloir le mettre hors d'état de nuire a provoqué des trous béants dans la défense anglaise, que Russell a exploités grâce à sa science du jeu et sa capacité à faire jouer autour de lui.

Une relation apaisée avec Townsend

Contre le pays de Galles, l'ex des Glasgow Warriors a eu un impact plus évident sur la rencontre : 20 coups de pied, 25 passes, 28 mètres parcourus ballon en main, 10 points marqués et trois passes décisives. Dont la dernière, un bijou d'offload en tombant au sol, pour l'inévitable van der Merwe.

Sans oublier le 50-22 en début de match, la transversale au pied pour Kyle Stein... "Quand il est à ce niveau de concentration et de compétitivité, il est en mesure de livrer ce genre de performances, a indiqué son sélectionneur Gregor Townsend. Toutes les menaces qu’il a autour de lui donnent des opportunités, il a su prendre de très bonnes décisions pour les saisir." Un message positif qui rappelle quelque peu les tensions entre les deux hommes.

Gregor Townsend, sélectionneur de l'Écosse Icon Sport - PA Images

D'ailleurs, Russell estime que c'est leur réconciliation qui a permis ce regain de forme. "Avant que je revienne à l'automne, Gregor m'a appelé un soir. Je lui ai dit qu'avant de revenir, j'aurais aimé discuter avec lui. Surtout sur la partie rugby. Il y avait plusieurs choses avec lesquelles je n'étais pas satisfait, et Gregor non plus. Ce n'était pas le fait de mettre les choses au clair mais plutôt d'être sur la même page. Et aujourd'hui les choses vont beaucoup mieux qu'il y a un an."

De retour avec son club du Racing, Finn Russell était sur le banc contre Brive. Mais il n'est pas entré en jeu. La raison, il l'expliquait au micro de Canal + : "Je n'ai rien fait, juste l'échauffement. J'ai discuté avec Laurent Travers avant le match, il m'a dit : "Si on est dans la difficulté, tu rentres. Mais sinon, tu ne rentres pas."" Finn Russell sera donc frais pour préparer et affronter le XV de France ce dimanche.