Battus en Irlande au fil d’un match de dingue, les Bleus ont laissé des plumes dans cette première défaite depuis l’été 2021. Sauront-ils rebondir ce week-end, contre le XV du Chardon ?

Le dernier match des Bleus, perdu à Dublin face à la meilleure équipe de rugby au monde (32-19), a beaucoup marqué les rugbyphiles de tout horizon. Mais dans quel état Antoine Dupont et ses coéquipiers ont-ils terminé cette rencontre à 46 minutes de temps de jeu effectif ? « C’était dur, disait le flanker François Cros mardi soir, en conférence de presse. Mais si vous posez la même question aux Irlandais, ils vous répondront probablement la même chose que nous. Toujours est-il qu’après cette rencontre, la coupure d’une semaine a fait du bien à tout le monde. Elle a permis à certains de récupérer, à d’autres d’avoir du temps de jeu en club. » Ce fut d’ailleurs son cas et samedi dernier, avec le Stade toulousain, François Cros fut à n’en pas douter l’un des joueurs les plus dangereux de l’équipe d’Ugo Mola, contre Toulon.

En l'absence de Uini Atonio, c'est Mohamed Haouas qui devrait démarrer face au XV du Chardon, dimanche après-midi. Jonathan Danty, qui s'est entraîné normalement mardi à Marcoussis, devrait quant à lui être trop juste.



A quoi s’attend-il ce week-end face à un XV du Chardon victorieux en Angleterre puis face au pays de Galles et que l’on annonce d’ores et déjà en pleine résurrection, outre-Manche ? Au CNR de Marcoussis, François Cros poursuivait ainsi : « L’Ecosse est en forme, en pleine confiance. Elle est allée gagner à Twickenham en début de Tournoi (23-29), ce qui n’est pas rien. Il nous faudra parvenir à contrer les Ecossais dans le combat d’avants et encadrer leur ouvreur Finn Russell du mieux qu’on le peut, car il a jusqu’ici réalisé un Tournoi assez incroyable ».

François Cros : « On a reprécisé le cadre de jeu »

Reste à savoir, maintenant, avec quelle forme de jeu. Celle, débridée et énergivore, de la première mi-temps irlandaise ? Ou l’autre, plus austère mais ayant marqué les plus grandes victoires du mandat Galthié ? « On a cette semaine un peu reprécisé le cadre de jeu », poursuivait mardi soir le flanker toulousain, probablement conscient de l’excédent d’enthousiasme des siens lors de la première mi-temps dublinoise. À ses côtés, le Parisien Sekou Macalou, également présent face aux journalistes, appuyait de la sorte : « On a un peu surjoué mais il faut tenter des choses, parfois. L’essai de Damian Penaud, issu d’une contre-attaque de 80 mètres, en est d’ailleurs la preuve. »

Et si le grand chelem est aujourd’hui devenue une impossibilité mathématique pour ce XV de France qui cherche encore le bon équilibre au niveau du jeu, il reste néanmoins un Tournoi à sauver . À ce sujet, François Cros concluait: « On joue tous les matchs pour les gagner et si on ne fera pas un deuxième grand chelem consécutif cette année, on défendra néanmoins notre titre jusqu’au bout. On veut y croire ».