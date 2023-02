TRANSFERTS - Montauban a annoncé la résiliation du contrat de Louis Vincent, d'un commun accord avec le joueur. Le troisième ligne rejoint le Stade niçois.

Louis Vincent, troisième ligne longiligne (2,074m, 105kg), ne fait plus partie de l'effectif montalbanais. C'est le club de l'US Montalbanaise qui l'annonce ce lundi. Ce Francilien d'origine, passé par Argenteuil, le Racing 92, Courbevoie et Massy, aura passé une saison et demie dans la cuvette de Sapiac, sans véritablement s'imposer. En effet, il a disputé deux matchs cette saison, contre 6 la saison dernière (dont 2 comme titulaire). Il était arrivé en provenance du Stade français où il évoluait depuis l'été 2019.

En manque de temps de jeu, le joueur obtient la résiliation de son contrat avec l'accord de son club. Si le communiqué de l'USM indique qu'il va "rejoindre très prochainement le championnat de Nationale", Louis Vincent va en effet rejoindre les rangs du Stade niçois, actuel neuvième du championnat de troisième division. il s'y est engagé deux saisons et demie.