TOP 14 - Ebenezer Tshimanga se dirigerait vers la Section paloise d'après des informations de médias sud-africains confirmées par La République des Pyrénées. Considéré comme un grand espoir du rugby africain, Tshimanga intégrerait un effectif palois ambitieux pour la saison prochaine, malgré leur situation difficile au classement cette saison.

Une nouvelle recrue à Pau ? Ebenezer Tshimanga (1,88 m, 104 kg), jeune ailier considéré comme un grand espoir du rugby sud-africain, pourrait débarquer dans les Pyrénées-Atlantiques la saison prochaine. Si rien n'est encore officiel, son arrivée est déjà annoncée sur le site de la LNR (Ligue Nationale de Rugby).

À 21 ans, il joue actuellement à la Western Province en Afrique du Sud. D'après La République des Pyrénées, l'espoir intégrerait le centre de formation de Pau pour y faire un test. S'il est positif, le joueur intégrerait l'effectif palois de la saison prochaine.

Un recrutement ambitieux

Pau est en train de se construire un gros effectif pour la saison prochaine. La possible arrivée de Ebenezer Tshimanga compléterait un recrutement déjà ambitieux. Dernièrement, le Midi Olympique annonçait que le demi d'ouverture anglais, Joe Simmonds, (1,82 m, 88 kg) avait donné son accord à la Section. Ouvreur titulaire à Exeter dont il est devenu capitaine à seulement 23 ans, il est une valeur sûre du championnat anglais. Il rejoindra son frère en Top 14, Sam, troisième ligne international anglais, qui jouera lui à Montpellier.

Pau a également prolongé de nombreux joueurs de son effectif : Jack Maddocks et Dan Robson ont paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2025. "Nous poursuivons la construction de notre effectif pour les saisons à venir avec ambition, expliquait Sébastien Piqueronies sur le site du club. Jack et Dan ont démontré tout le bénéfice qu’ils peuvent apporter à l’équipe à travers leur talent et leur leadership. Cette confiance témoigne de leurs convictions et de leur volonté de faire grandir notre projet."

Le talonneur Youri Delhommel et le pilier Rémi Seneca également. Lucas Rey, le talonneur de 25 ans s'est lui engagé jusqu'en 2027. "Lucas est un garant de l'identité du club et de notre territoire. Son parcours et sa volonté d'écrire une histoire commune avec la Section témoignent tout son engagement pour le club", confiait sur le site du club le manager Sébastien Piqueronies.

L'espoir français Emilien Gailleton sera lui béarnais jusqu'en 2026. Actuellement en difficulté en championnat, les Palois restent sur une large défaite à Perpignan (49-29) et n'ont plus que deux points de retard sur le 13ème du Top 14.