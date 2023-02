TOP 14 - Découvrez le XV de la semaine de cette 18e journée de Top 14. Retrouvez une majorité de Catalans qui ont marqué plus de 40 points face à Pau, des Bayonnais miraculés, des Toulonnais, un Racingman, deux Lyonnais, et un Rochelais.

Comme chaque semaine, découvrez le XV de la semaine de la journée écoulée de Top 14. Les meilleurs joueurs de la journée sont regroupés pour faire la meilleure équipe possible.

En première ligne, on retrouve le Bordelais Kaulashvili, vainqueur de Clermont dimanche soir, Bosch, auteur d'un essai avec l'Aviron et enfin Setiano, très actif face à Toulouse. Une deuxième ligne de puissance est représentée avec Mayanavanua et Skelton. En troisième ligne, le talentueux Tanga porte le numéro 8. Il est entouré de l'inévitable Isa et du jeune prospect bayonnais Huguet.

Parmi les trois-quarts, on retrouve à la mêlée le Toulonnais Serin, Oscar de la semaine, accompagné du demi d'ouverture racingmen Gibert, impeccable face à Brive. Au centre, l'Argentin De La Fuente forme la paire avec le surpuissant et altruiste Tuisova. Sur les ailes, un nouveau joueur de l'Usap Dubois est épaulé par le virevoltant Tambwe. Enfin, un dernier catalan ferme la marche, il s'agit de Tedder.