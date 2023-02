TOP 14 - Le capitaine de l’UBB Mahamadou Diaby est revenu sur la rencontre victorieuse de l’UBB face à Clermont (18-9). Le troisième ligne dressait un bilan lucide du match et évoquait le fait de retrouver Christophe Urios du côté adverse.

Vous avez semblé maîtriser ce match mais à l’arrivée, le score est plutôt étriqué. Comment avez-vous vécu cela ?

Ce fut un match compliqué, âpre, dur. La cerise sur le gâteau au vu de notre performance défensive et des breaks qu’on a fait dans le match, ça aurait été de marquer. Et c’est vrai qu’il y a deux ou trois occasions franches où on perd le ballon sur la dernière passe. C’est le mal du moment. On pensait pouvoir le corriger ce soir mais forcé de constater qu’il faut encore mettre l’accent dessus. Mais l’objectif ce soir était de gagner. On a réussi à le faire et on est content.

Vous en parliez, cela fait maintenant trois matchs de suite sans inscrire le moindre essai. C’est inquiétant ?

Forcément, on est déçus de cela. Après, notre manque d’efficacité est un problème qu’on a identifié. On modifie nos entraînements et on cherche la clé. Ce qui est bien, c’est qu’on arrive à breaker la défense, ce qui est le plus dur à faire. Mais sur la finition, on n’arrive pas à se trouver et on manque un peu de connexion. Mais cela va se régler par le travail et les entraînements.

Tani Vili est un jeune joueur qui a, ce soir, symbolisé cela. Comment l’avez-vous accompagné mentalement ce soir ?

Sur le terrain, quand il fait sa passe, on le réconforte en lui disant qu’il avait fait le plus dur et que ce qu’il a fait est bien. Mais ce n’est pas le seul à qui ça arrive, c’est collectivement qu’on n’arrive pas à se trouver pour finir les actions. On va travailler et trouver cette fluidité qui va nous permettre de marquer des essais. C’est sûr.

La défense a, par contre, dû vous satisfaire n’est-ce pas ?

La défense est un vrai point de satisfaction, la discipline aussi. On a fait sept fautes contre treize en face. Quand on défend comme cela sur des séquences longues, c’est très compliqué de garder la discipline avec la ligne de hors-jeu ou autre. C’est positif.

Vous revenez à un point du top 6, c’était l’objectif principal ?

C’était très important parce qu’on voit que toutes ces équipes qui sont dans le top 6 performent et je ne les vois pas lever le pied dans les prochaines semaines. Donc effectivement, on ne pouvait pas se permettre de perdre ce soir, sinon on aurait été décroché.

Vous avez fait une accolade à Christophe Urios lors de votre sortie. C’est un symbole fort…

C’était important pour moi. Moi et Christophe avons une histoire particulière : c’est lui qui m’a lancé en Top 14, on a passé trois ans ici avec lui où on a vécu des choses. Je voulais le saluer en sortant pour moi c’était tout à fait naturel et normal. Après, oui le contexte était particulier et je vais même vous faire une confidence…

Allez-y ?

Toute la semaine, je me suis persuadé et on s’est persuadé que le contexte, on s’en foutait un peu. Je l’ai même dit à la presse vendredi. Mais je peux vous dire que quand vous arrivez à l’échauffement et que vous voyez votre coach en face avec l’adversaire, c’est vraiment bizarre. Donc quand on est face au truc, on se dit "wow, quand même, c’est particulier".

Est-ce à cause des différentes opinions à son égard dans le vestiaire que vous n’avez pas parlé de lui cette semaine ?

Non,parce qu’en fait, l’équilibre mental d’une équipe est fragile. C’est-à-dire que si on ne se concentre pas sur le rugby, peu importe le contexte, cela peut jouer sur la performance. Et ça, nous on est des professionnels, on le sait. Donc quand il y a des trucs un petit peu à part, qui sortent du rugby, on se concentre sur notre jeu. On se protège un peu quoi.