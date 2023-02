Le manager clermontois retrouvait son ancien club, l'Union Bordeaux-Bègles ce dimanche (18-9). S'il a la défaite amère, il revenait sur l'accueil des supporters bordelais et sur les marques d'affection de Mahamadou Diaby et Vadim Cobilas.

Quel est votre sentiment après cette rencontre ?

Ce qui prédomine c’est de la déception. On a zéro point, j’ai l’impression qu’on n’est pas payé sur le match. On ne fait pas une bonne entame de match, ils mettent neuf points en ne faisant rien. On ne marque pas sur nos temps forts, on a été pénalisés bêtement… On a tout simplement besoin de mettre beaucoup plus de rigueur dans la semaine, dans la préparation des matchs. Sinon, ça ne viendra pas tout seul. Mais en même temps, j’ai vu des choses ce soir…

Quelles choses ?

Une équipe qui joue comme une équipe ! Et c’est déjà pas mal. Je vois des joueurs qui reviennent de blessure et je pense que ce soir, nous n’avons pas de blessure. Donc c’est plutôt bien.

Vous êtes rapidement menés 9-0, comment l’expliquer ?

L’entame de match me gonfle. On fait un mauvais début de match, mais je pense qu’on a été un peu pris par l’émotion du match probablement. On est pénalisés trois fois en mêlée, on a deux touches qui ne sont pas bien réalisées. On a mis du temps à rentrer dans le match alors qu’on savait évidemment très bien qu’il fallait attaquer le match fort car c’est ce que fait cette équipe. On s’est mis sous pression avec ces neuf points alors qu’il ne se passait rien sur le terrain. Collectivement, il y avait du sens dans ce qu’on faisait, j’ai vu une équipe qui jouait comme elle s’est entraînée. C’est de la maîtrise individuelle qu’il a manqué à des moments clé et à des postes clé.

L'UBB s'impose face à Clermont pour le retour d'Urios à Chaban-Delmas !



Le film du match > https://t.co/gmnrK0duGm pic.twitter.com/9mUJFJ6nkz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 19, 2023

Vous avez beaucoup manqué de réalisme aussi ?

Il y a deux choses. Pour moi, il y a les erreurs que l’on fait, qui sont liées à de la maîtrise individuelle seulement. Je pense au jeu au sol où on a été très engagés mais où parfois, on fait un peu n’importe quoi et après je pense que proche des lignes, on n’est pas patients. Je ne sais pas combien de fois on tombe à cinq mètres de la ligne sans prendre de point mais ce n’est pas possible… À l’extérieur, ce n’est pas possible. Donc voilà le chantier qu’il nous reste à faire mais quand je vois le premier match qu’on a fait contre Lyon où il y a eu un problème de contrôle collectif, là il n’y a pas eu de contrôle collectif. Mais il faut que les joueurs individuellement montent le niveau.

Anthony Belleau soulignait aussi qu’il y avait eu des erreurs bêtes. Elles ont été faites par des joueurs pourtant expérimentés…

Par exemple oui. J’appelle cela de la maîtrise individuelle.

Comment travailler cela ?

Il faut s’entraîner (rires). Il faut faire tourner les mecs et ceux qui n’ont pas de maîtrise ne jouent pas. J’insiste encore une fois dans la préparation… Il faut qu’on soit clinique car ça ne vient pas tout seul. On est dixième et à notre place.

Zack Holmes a finalement eu raison de l'indiscipline clermontoise. La mêlée montferrandaise et Cristian Ojovan ont bien trop souffert pour espérer l'emporter.



Les tops et flops de UBB - Clermont ! \ud83d\udcc8\ud83d\udcc9https://t.co/JJobWprvDz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 19, 2023

Vous avez été chaleureusement accueilli par le public de Chaban-Delmas. Qu’est-ce que cela vous a fait ?

Honnêtement, je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas été bien accueilli. Oui, ça m’a touché car cela m’a fait plaisir mais comme je l’ai dit dans la presse cette semaine, ce n’était pas le plus important. Le plus important, c’était le match, il fallait prendre des points aujourd’hui. On n’a pas réussi à le faire mais je vois l’équipe qui progresse. Il faut continuer de se battre.

Il y a aussi des joueurs qui vous ont fait des accolades en plein match comme Diaby et Cobilas…

C’est pareil que pour le public. Je sais les joueurs qui ne me salueront pas et dans le club, je sais qui sont ceux qui ne me salueront pas et que je ne saluerai pas non-plus. Mais franchement, ce n’est pas le sujet. Ça m’a fait drôle parce que cela s’est passé très tôt. Mais vous savez, je sais tout ce qu’il s’est passé. J’ai les idées claires, très claires. À l’avenir, on en reparlera.

Comment la connaissance des systèmes de jeu bordelais vous ont-ils aidé dans la préparation du match ?

Je ne m’en suis pas trop occupé. Toutes les équipes jouent à peu près pareil donc je n’ai pas dit "ils font ça et ça". J’ai donné les grands principes et j’ai donné quelques indications sur le plan individuel. Mais après sur le plan du jeu…