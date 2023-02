Avec 71.4 points inscrits à la Grande Mêlée ce week-end, l'arrière polyvalent est tout logiquement le MVP de la 18ème journée. Le Catalan a brillé sur la pelouse d'Aimé-Giral lors de la victoire face à Pau (49-29).

Il fallait l'avoir dans votre équipe ! Tristan Tedder (26 ans) a brillé sur son pré d'Aimé-Giral lors de l'importante et large victoire des siens contre la Section paloise. En inscrivant notamment deux essais et tout proche d'en mettre un troisième, il a emporté dans son sillage un groupe catalan qui n'attendait que cela. Ses 15 points au pied ont aidé encore un peu plus l'Usap à s'imposer dans ce match charnière. La suite des statistiques est parlante sur la performance XL du futur Racingmen : 3 franchissements, 2 défenseurs battus, 2 plaquages et 7 courses. Il est donc le MVP de la 18ème journée de La Grande Mêlée !

[\ud83d\udc51MVP J18] Tristan Tedder était en démonstration face à Pau pour le plus grand plaisir des supporters présents à Aimé-Giral ! Et pour le tien également si tu avais le Catalan dans ta team. \ud83d\udd34?



Sorti malheureusement blessé à l'heure de jeu, il aura tout même eu le mérite d'avoir porté Perpignan pour leur troisième succès consécutif en Top 14, performance que le club sang et or n'avait pas réussi à produire depuis près de 10 ans. Avec 15 titularisations et environ 9 points marqués en moyenne par match, Tedder est un joueur qui prend une autre dimension dans le camp perpignanais cette saison.