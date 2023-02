FRANCE 2023 - Les semaines passent, le temps s'égrène et chaque jour nous rapproche du coup d'envoi de la Coupe du monde en France. A seulement 200 jours du démarrage, on résume tout ce qu'il y a à savoir sur la plus prestigieuse compétition internationale.

Plus le temps passe, plus l'impatience monte. Alors que les amateurs de rugby sont gâtés en ce moment, entre le Tournoi des 6 Nations qui bat son plein, et le Top 14 toujours plus serré entre la course aux phases finales qui fait rage et une lutte pour le maintien anxiogène, il ne faut pas oublier l'événement majeur de cette année, qui avance à grands pas. Il ne manque plus que 200 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Une compétition qui fait déjà saliver tous les observateurs, à commencer par le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, dans une ambiance que l'on imagine déjà exceptionnelle.

Pour que la fête du rugby mondial soit total en France, il faudrait que les Bleus performent, eux qui ont connu leur première défaite depuis l'été 2020 lors d'un déplacement en Irlande. Dans leur poule, au-delà des All Blacks qu'ils affronteront en ouverture, ils retrouveront l'Uruguay au stade Pierre-Mauroy de Lille, la Namibie au stade Vélodrome de Marseille avant de conclure par l'Italie au Groupama Stadium de Lyon. Si les joueurs de Fabien Galthié arrivent à se hisser en quarts de finale, ils devraient croiser avec l'Irlande ou l'Afrique du Sud, tous deux candidats au titre suprême. Dans cette même poule B, on retrouve les Tonga, la Roumanie et l'Ecosse, qui pourrait avoir son mot à dire.

La Géorgie en invitée surprise ?

De l'autre côté du tableau, le niveau semble plus homogène et il pourrait y avoir des surprises. La poule C est composée de l'Australie, des Pays de Galles, de l'Italie, des Fidji et du Portugal. Un groupe équilibré, où les partenaires de Davit Niniashvili voudront prouver sur la scène mondial leurs bons résultats récents. La dernière poule se jouera avec l'Angleterre, l'Argentine, le Japon, les Samoa et le Chili. Les Sud-Américains auront à coeur de faire mieux que lors de la dernière édition, où ils n'avaient pas participé aux quarts de finale pour la première fois depuis 2003.