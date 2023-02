Serge Guidez, ancien président de l'association Montpellier Rugby Club, est décédé ce dimanche, annonce le club héraultais.

Serge Guidez, ancien président de l'association Montpellier Rugby Club, est décédé ce week-end à 75 ans. Le club héraultais a annoncé l'information ce lundi via un communiqué. "Professeur de mathématiques à la retraite et ancien joueur de rugby, Serge Guidez apportait tout son engagement au soutien des nouvelles générations, pour lesquelles il souhaitait bâtir un avenir meilleur notamment via l’éducation et le sport. Ce véritable passionné de rugby, qui avait occupé les fonctions de co-président de l'association MRC, avait plus récemment intégré le Conseil départemental de l’Hérault."

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Serge Guidez, ancien président de l’association "Montpellier Rugby Club."



L’ensemble de la grande famille du MHR adresse à sa famille et ses proches ses sincères condoléances.



— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) February 20, 2023

Les rédactions de Midi Olympique et Rugbyrama adressent leurs sincères condoloéances aux proches et à la famille de Serge Guidez.