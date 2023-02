Zach Mercer ne sera indisponible que deux semaines, après avoir subi un choc à la tête face à Lyon. Le troisième ligne montpelliérain est sorti sur civière mais devrait vite retrouver les terrains, à l'inverse d'Alexandre Bécognée, absent six semaines.

Zach Mercer et les Montpelliérains peuvent souffler. Selon nos informations, le troisième ligne du MHR ne sera indisponible que deux semaines, après avoir subi un choc impressionnant à la tête face à Lyon, ce samedi. Le numéro 8 anglais est sorti sur civière dès la deuxième minute de la défaite montpelliéraine au Matmut Stadium (31-21). Zach Mercer a disputé vingt rencontres cette saison avec le MHR dont dix-neuf en tant que titulaire.

Alexandre Bécognée n'a pu empêcher la défaite des siens à Lyon. Icon Sport - Icon Sport

Bécognée absent six semaines

La défaite à Lyon a également laissé Alexandre Bécognée sur le carreau. Le flanker du MHR s'est blessé au genou et a dû céder sa place à la 66ème minute de la rencontre. Le troisième ligne montpelliérain sera indisponible un mois et demi et manquera au pack héraultais, d'autant que les Cistes restent sur quatre défaites sur les cinq dernières rencontres de Top 14.