Après la victoire dans le Tarn (32-17), l'entraîneur en charge des avants de La Rochelle est revenu avec fierté sur le très bon coup réalisé par ses hommes sur la pelouse du Castres olympique. Le technicien appelle déjà ses hommes à garder les pieds sur terre et à basculer sur le prochain match.

Battue lors du dernier match par Lyon, votre équipe avait besoin de réagir. Estimez-vous que cela soit chose faite après ce succès à l'extérieur ?

Oui. On va commencer par féliciter les joueurs. Ils ont fait le travail. Nous avions très bien préparé cette rencontre, on avait bien construit notre semaine. Les gars étaient très concentrés et son récompensés par cette victoire. C'est super pour le club et pour la suite du championnat.

En première période, hormis sur l'essai du CO consécutif à un en-avant de Joël Sclavi, La Rochelle a semblé en totale maîtrise. C'est aussi votre avis ?

On savait qu'il fallait que l'on tienne bien le ballon car le CO est une équipe qui aime se nourrir des ballons de turnover et qui les négocie très bien. Nous avions aussi préparé un petit quelque chose sur le jeu d'occupation et sur le troisième rideau. Le travail a payé, la stratégie a fonctionné, ça récompense une belle semaine de travail. C'est chouette.

Il y a eu aussi du jeu déployé et avec succès, au contraire de la rencontre face à Lyon où il y avait eu plus de déchet ...

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas, tant mieux ! C'était une belle soirée pour le Stade rochelais. On a bien construit la rencontre, on a su marquer quand il fallait. Avec beaucoup d'humilité, on vient gagner à Castres et c'est ce que l'on va retenir en priorité.

Le Stade rochelais a brillé par sa maîtrise sur la pelouse de Castres pour mettre fin à l’invincibilité du CO à domicile. https://t.co/HUCSTLHQDL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Cette saison, il est arrivé parfois que le Stade rochelais rate ses deuxièmes mi-temps. Qu'avez-vous dit aux joueurs à la pause pour éviter un retour des Castrais ?

On a rappelé les "focus" que l'on avait vus dans la semaine. Ensuite, on a bien encouragé les gars qui devaient entrer en jeu car nous savions que leur rôle serait important. On le fait à 23 ce soir encore, chacun a apporté sa pierre à l'édifice.

C'est le genre de match qui peut faire basculer une saison du bon côté, non ?

Oui. Dans la semaine, nous nous étions amusés à regarder le nombre de victoires du CO à domicile. Nous nous sommes "challengés" là-dessus. De notre côté, nous avions perdu trois fois à Deflandre et ça n'était pas arrivé depuis 2010 donc nous avions à coeur de nous racheter. On cherche toujours le match parfait. Est-ce qu'il existe vraiment ? Les garçons ont bien bossé, on va pouvoir travailler sereinement cette semaine pour préparer la réception de Brive.

Qu'auriez-vous pu améliorer pour vous rapprocher encore un peu plus de la perfection ?

On a deux ou trois occasions d'essai mal négociées. Mais c'est comme ça, cela nous donne du grain à moudre pour travailler la semaine.

Fin d'un multiplex fou pour la 18ème journée de #Top14 !

\ud83d\udc3a Lyon laisse échapper le bonus face à Montpellier

\u26f5\ufe0f La Rochelle s'impose à Castres

\u26aa\ufe0f Le Racing 92 dispose de Brive

\ud83d\udd34 Perpignan signe un gros coup face à Pau

Tous les résultats ici : https://t.co/ieq8rKHiVo pic.twitter.com/WVBCivae9c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Un mot sur les prestations de Brice Dulin et Antoine Hastoy ?

Ils ont été très bons tous les deux. Une prestation "world class" comme dirait notre manager Ronan O'Gara. Ils ont bien tenu l'équipe ensemble. Antoine Hastoy est là depuis plus ou moins huit mois maintenant. Il a les clés du camion. C'est une très bonne chose que les joueurs majeurs montent en puissance. De beaux matchs vont arriver. Peut-être la phase finale, la coupe d'Europe ...

Jonathan Danty a fait son retour au jeu, un peu prématurément puisqu'il est entré tôt dans le match après la commotion de Seuteni. C'est une bonne nouvelle ?

Il a trois semaines d'avance ! "Jo" a bien bossé sur la semaine de coupure de l'équipe. Il a encore une belle marge de progression pour être à son meilleur niveau mais c'est très chouette de l'avoir avec nous. Il faut quand même faire attention, il a eu une grosse blessure avec les ligaments latéral et postérieur touchés. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi mais Jonathan a 30 ans maintenant, il connaît bien son corps, il sera prudent.