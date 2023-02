Au programme de Des Mauls et Débats, on évoque la course au Top 6 qui se resserre avec Toulouse et le Stade français qui s'inclinent quand Toulon, Bayonne, La Rochelle, Lyon, le Racing s'impose. Côté lutte pour le maintien, on se demande, après leurs défaites de ce week-end, si la Section Paloise et le Castres Olympique sont concernés par la lutte pour le maintien ? Coup de blues pour la blessure de Zach Mercer et coup de gueule contre le rythme soporifique de certaines rencontres du week-end, à des années lumières du Irlande-France de la semaine dernière.

Musique : Buffalos - Zebros.