TOP 14 - Suite à la belle victoire de Perpignan face à Pau 49 à 29 dans un match complètement fou, c’est un Gérald Bastide satisfait qui se présentait après la rencontre. L’entraîneur de la défense catalane préférait retenir le positif de ce succès capital pour le maintien.

Entre l’ambiance à Aimé-Giral et la belle victoire du soir, l’ambiance doit être à la fête dans les vestiaires ?

C’est une très belle soirée avec une belle victoire à la clé. Le public a répondu présent (premier match à guichets fermés de la saison, ndlr), nous étions dans une ambiance de feu. C’était un réel plaisir de jouer devant un tel public avec une telle qualité.

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier après cette rencontre ?

Nous avons eu un déclic depuis quelque temps. On ne jouait pas trop mal, mais il y avait encore quelques imprécisions. Avec les victoires, on engrange davantage de confiance et grâce à elle, on croit davantage en nous, on devient plus audacieux et ça paye sur ce genre de matchs.

Vous vous rapprochez d’un adversaire dans cette course au maintien, ça fait du bien au moral ?

On essaye de ne pas se concentrer sur ce que font les autres, mais surtout sur ce qu’on est capable de faire. Si on se rapproche de Pau, tant mieux, mais l'important est de se centrer sur nos objectifs et les prochains rendez-vous que l’on va avoir.

Il y a un mois, tout le monde vous voyait en Pro D2, maintenant c’est vous qui avez le vent en poupe, comment le vivez-vous ?

Il y a un mois, nous n'avions pas la réussite, maintenant les rebonds nous sont favorables. Avec la confiance engrangée avec les victoires, on ose davantage et ça nous réussit pour l'instant.

Ne plus être la lanterne rouge, est-ce un véritable soulagement ?

C’est surtout symbolique. Certes, on sort d’une série de trois victoires, mais on sait que ça peut très vite mal tourner. On ne se focalise pas sur le résultat final, mais plus sur ce que l’on produit, sur notre état d’esprit et sur le soutien du public. Je pense qu’aujourd’hui cette ferveur a été très importante pour nous.

Fin d'un multiplex fou pour la 18ème journée de #Top14 !

\ud83d\udc3a Lyon laisse échapper le bonus face à Montpellier

\u26f5\ufe0f La Rochelle s'impose à Castres

\u26aa\ufe0f Le Racing 92 dispose de Brive

\ud83d\udd34 Perpignan signe un gros coup face à Pau

Tous les résultats ici : https://t.co/ieq8rKHiVo pic.twitter.com/WVBCivae9c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Est-ce qu’il y a de la frustration d’avoir laissé échapper ce point de bonus offensif ?

On peut le voir comme ça mais en même temps le match est accompli et l’audace du groupe est là. Quand on a été en difficulté, en fin de seconde période, on a su se révolter, garder un état d’esprit très calme et repartir sur des bonnes bases. La victoire est là, c’est l’essentiel et nous ferons les comptes à la fin par rapport au point de bonus offensif.

Quand Tristan Tedder joue vite dans ses 22, quelle est votre réaction ?

Il ne faut pas frustrer les joueurs, ce sont eux qui sont les responsables sur le terrain. S’il a joué la pénalité rapidement, c’est qu’il se la sentait et qu’il considérait que c’était le meilleur choix possible.

Aligner Posolo Tuilagi, 18 ans seulement, pour sa première titularisation, c’était un choix risqué ?

Posolo a montré sur ses rentrées et aux entraînements de quoi il était capable. C’est un jeune joueur, avec des qualités extraordinaires et beaucoup de talent. On sait très bien qu’il manque un petit peu d’expérience, mais si on le met sur le terrain, c’est que l’on est confiant de sa prestation. C’est un joueur qui travaille beaucoup, qui écoute aussi beaucoup tous nos conseils et il s’améliore de jour en jour.

Cette dynamique vous donne-t-elle des ambitions avant le déplacement à Bordeaux ?

On va jouer, on va se présenter là-bas et faire en sorte que nos performances se stabilisent. Après, il ne faut pas rêver, Bordeaux c’est le haut du tableau. On va y aller, jouer notre rugby et on va se focaliser sur l’état d’esprit des joueurs.