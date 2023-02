En conférence de presse, le manager général des Rouge et Noir a loué la force de caractère de son équipe, qui a gagné un dur bras de fer en évoluant en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu après le carton rouge de Sergio Parisse.

Que ressentez-vous après cette victoire ?

Elle fait du bien. Au-delà de la victoire, le contenu fait plaisir notamment avec le caractère. On a confirmé notre résultat à Montpellier. On a passé le match à 14, et j'ai aimé notre attitude. West revient en travers pour empêcher de marquer alors qu'on avait le match dans la poche. Il se passe des choses en ce moment dans le groupe. Le groupe réagit bien. On est solidaires. Il y a eu des moments forts cette semaine.

On vous écoute...

On a connu le plus dur avec le décès du papa de Sergio Parisse, et la naissance d’un enfant pour Cheslin Kolbe. Ils ont eu la même réaction le lendemain de ces événements : "On joue. On fait ça parce qu’on est passionnés. On aime ses sentiments d’appartenance. Forcément, on a envie de savourer. C’était bon de partager. Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus au stade. Quand je vois la communion, je pense que c’est dommage de se priver de ça.

Les Toulonnais se sont imposés 17 à 6 au stade Vélodrome de Marseille face à Toulouse en février 2023 Icon Sport - Icon Sport

Comment avez-vous vécu le carton rouge ?

Ça nous a rendus inquiets de bout en bout. Tout le monde a été vigilant. Personne n’a jamais lâché. Dans les formes de jeu, même si on s’est exposés, on a été opportunités. On a eu une bonne alternance dans le jeu au pied, notamment avec Serin, West, Kolbe. On a mis de l’avancée avec le pied. On a été capables de travailler ensemble.

C’est bon de voir ça dans le vestiaire

Cette victoire du courage, est-ce une bascule définitive pour votre groupe ?

On en reparlera dans quelques semaines. C’est compact. Au-delà du rugby, c’est le caractère du groupe qui est important. Ce sont des bons signaux. Tout le monde a haussé le curseur. On a amené plus de précision, on ne fait plus pour faire. On met de la qualité partout. Il y a un objectif derrière. Ce n’est pas réducteur de dire que c'est le succès du courage. C’est primordial quand tu joues à Toulon. Il en fallait. On a été capables de chercher des ressources. Il y a eu du contenu. On est en position de chercher le bonus. On doit améliorer ses détails. On a l’envie de bien faire et de prendre ses options. Maintenant, on doit gérer des détails pour aller chercher des bonus offensifs. Il faut que ça fasse quine la prochaine fois.

Votre jeunesse a encore répondu présent en fin de partie...

Ces jeunes-là ne sont pas là par hasard. Ils ont capitalisé de la confiance. On leur accorde. Ils sont là parce qu’ils s’investissent sur le travail. Quand tu es jeune, tu dois travailler plus que l’autre. Ils récoltent. Ils sont venus lors de la semaine de repos. Ils ont envie de réussir à Toulon. Ils ont une forte identité. C’est bon de voir ça dans le vestiaire. Ils ajoutent de la confiance.