Le jeune provençal Simon Tarel est notre étoile de la semaine en Pro D2.

Simon Tarel a mené d’une main de maître le jeu de son équipe. Alors qu’il vient de fêter ses 20 ans, le jeune demi de mêlée ne finit plus d’impressionner. Pourtant, contre Agen, il était confronté à une charnière de standing international. Elton Jantjies et Sonatane Takulua cumulent 94 sélections. Rien que ça. Pas de quoi faire peur à Tarel. Déjà décisif une semaine plus tôt contre Nevers, il l’a encore été à Agen. Offensivement déjà. En écartant et en collant à chaque ballon, il a mis une équipe lot-et-garonnaise plutôt lourde en difficulté. Mieux encore, l’Aixois est venu marquer son deuxième essai de la saison juste avant la pause. Un essai de filou, au ras du ruck, voyant la défense agenaise monter rapidement sur la ligne de trois-quarts provençale.

En défense aussi, Tarel s’est signalé. Notamment en reprenant par deux fois le puissant Kolinio Ramoka, toujours dans l’avancée. Puis, en sauvant un essai devant Sonatane Takulua. Au ras d’une mêlée, il est venu empêcher le Tongien d’aplatir en l’arrêtant juste avant la ligne. Des gestes décisifs, donc, qui ne sont pas étrangers à la victoire des siens. Alors que la concurrence est rude à ce poste, Simon Tarel profite des absences de Joris Cazenave et Jonathan Ruru pour se faire une place au soleil. Et il le fait à merveille puisqu’il permet à Aix-en-Provence de coller au top 6 avant la dernière ligne droite.