TOP 14 - Grosse inquiétude autour de Zach Mercer lors des premiers instants du match entre Lyon et Montpellier. Le troisième ligne anglais est resté immobile après un choc avec deux Lyonnais.

Le temps a été arrêté près de dix minutes de jeu, dès les premiers instants du match entre Lyon et Montpellier. La raison ? Un choc qui a laissé Zach Mercer au sol, immobile. Le troisième ligne anglais s'était blessé pour affronter deux défenseurs lyonnais, Théo William et Sébastien Taofifenua, qui en avaient fait de même.

Après l'impact, Zach Mercer reste au sol et ne bouge plus. Rapidement, les équipes médicales interviennent et entourent le joueur. Celui-ci est accompagné un long moment à l'endroit du choc avant d'être installé sur une civière.

La petite voiture l'a sorti du terrain, sous l'ovation du public du Matmut Gerland. Pour rassurer ses coéquipiers, son club et le public, Zach Mercer a levé le bras timidement en quittant la pelouse.

Pour le remplacer, Masivesi Dakuwaqa est entré en jeu.