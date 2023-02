TOP 14 - Clermont en difficultés à Chaban, Maddocks roi du franchissement en Top 14, les Brivistes à la peine dans les tirs au but... ... Voici tous les chiffres à connaître avant la 16e journée du championnat.

1 : comme première !

Le stade Jean-Dauger poursuit sa mutation. La nouvelle tribune sud (Europcar) qui avait ouvert en début de saison, évolue. Si seul le public pouvait être accueilli jusqu’ici, les vestiaires flambant neufs ainsi que les lieux de soins vont pouvoir être utilisés pour la première fois pour la réception du Stade français. La nouvelle salle de presse sera également inaugurée à cette occasion.

Avec le centre d’entraînement désormais opérationnel, la réfection du stade Jean-Dauger est quasiment terminée.

6 ans sans victoire de Clermont à Bordeaux

Cela fait six longues années que les Clermontois ne se sont pas imposés en Gironde. Leur dernière victoire remonte au 15 janvier 2017, date où les Auvergnats s’étaient imposés sur le score de 9 à 6 dans le cadre de la dernière journée de Champions Cup. Les Auvergnats sont passés cependant tout près d’une victoire à l’extérieur en janvier 2017 (23-23), et en janvier 2021 (16-16).

12 Franchissements pour Maddocks

L’arrière de la Section paloise, Jack Maddocks, a déjà réussi douze franchissements cette saison. à égalité avec Madosh Tambwe (UBB), il se place juste derrière Sireli Maqala (Bayonne) et Alivereti Raka (Clermont) qui comptent treize franchissements depuis le début de la saison.

75 % : Les Brivistes à la peine dans les tirs au but

Si ce fut l’une des forces des Corréziens il y a quelques années, les Brivistes peinent dans l’exercice des tirs au but depuis la saison passée (68 % de réussite). Cette année encore, les buteurs cabistes sont en difficulté puisqu’ils tournent à 75 %. Seuls les Parisiens et les Clermontois font pire avec respectivement 72,4% et 69 % de réussite face aux poteaux.

3 : Rochelais faméliques après la pause

Très délicats pour La Rochelle que les débuts de seconde période. Surtout loin de Deflandre. En huit sorties à l’extérieur, les Maritimes ont encaissé un total de 38 points entre la 41e et la 50e minute. Pour seulement… 3 marqués ! Il faut remonter à début septembre premier déplacement de la saison pour trouver trace de cette pénalité inscrite sur la pelouse de Lyon.

878 : minutes de temps de jeu pour Darmon

C’est le septième joueur le plus utilisé de l’effectif montpelliérain, dans un classement dominé par Anthony Bouthier (1 178 minutes). Thomas Darmon a disputé quatorze matchs de Top 14, dont onze comme titulaire.