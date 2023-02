Top 14 - Dans un match tendu que l’Aviron a remporté grâce à une ultime pénalité de Camille Lopez (29-26), l’ouvreur international, même s’il n’a pas fait son meilleur match, a été encore décisif. Côté parisien, Joris Segonds a laissé de précieux points au pied et la transformation manquée par Morgan Parra en fin de match coûte cher.





Les tops :

Camille Lopez

Camille Lopez n’a pas fait son meilleur match samedi après-midi. Pour tout dire, le numéro dix de l’Aviron bayonnais a effectué plusieurs erreurs inhabituelles à l’image des deux pénaltouches non trouvées (39e, 63e) ou d’un ballon qu’il se fait gratter par Delbouis alors que Bayonne est sur un temps fort (66e). Mais le numéro dix a quand même passé cinq pénalités et deux transformations (19 points). Surtout, il a réussi la pénalité de la gagne après la sirène, des 40 mètres sur la droite des poteaux, après une faute de Jérémy Ward dans la zone plaqueur-plaqué. Il a ainsi permis à son équipe de rester invaincue à la maison et de s’installer confortablement au niveau du top six.

Guillaume Rouet

Le numéro neuf a été bon, comme depuis le début de la saison. Dans un début de match plutôt haché, il a su accélérer lorsqu’il le fallait, comme sur cette pénalité jouée rapidement à la demi-heure de jeu, après laquelle Camille Lopez a passé trois points. En seconde période, il est à la base de l’essai marqué par Thomas Ceyte (42e), puisque c’est lui qui a tapé ce jeu au pied intelligent, cafouillé par Sione Tui et à la suite duquel Paris a concédé une pénalité jouée vite par Rémy Baget.

Yohan Orabé

Yohan Orabé connaissait, samedi après-midi, la première titularisation de sa carrière à Jean Dauger en championnat. Le jeune souletin (20 ans) avait vécu, à Clermont début novembre, des débuts en Top 14 compliqués, puisqu’il était sorti blessé après seulement 26 minutes de jeu. Face à Paris, s’il s’est troué sous un premier ballon aérien rendant son entame difficile, le numéro quinze a ensuite plutôt assuré dans le fond du terrain. Il a aussi été tranchant offensivement sur les ballons qu’il a eus, à l’image de cette percée en début de seconde période (45e).

Facundo Bosch

S’il a connu quelques ratés sur ses lancers en première période (2e, 9e), le talonneur s’est montré, comme souvent, très actif dans le jeu courant. Il a marqué un essai sur ballon porté (15e), a bien défendu sur Mathieu Hirigoyen (28e) et a apporté offensivement.

Paul Alo-Emile

Entré en jeu tôt en début de seconde période (45e), le droitier a failli changer le cours du match à lui tout seul. Si la mêlée du Stade français a clairement pris le dessus en deuxième mi-temp, l’Australien y est pour beaucoup. Grâce à lui, les Parisiens ont récupéré de nombreuses pénalités et sur une succession de mêlées en toute fin de match, Romain Briatte a fini dans l’en-but adverse (78e). Il aurait pu offrir la victoire aux soldats roses, si Morgan Parra n’avait pas manqué la transformation ensuite.

Mathieu Hirigoyen

Pour son retour au Pays basque, l’ancien joueur du Biarritz olympique a marqué le premier essai de la partie, en bout de ligne (4e). Il a plutôt fait un bon match et offensivement, comme le veut son profil, il s’est souvent proposé dans les couloirs. En défense, il a beaucoup plaqué (10 fois) et a terminé la rencontre avec le meilleur total derrière Marcos Kremer.

Bayonne s'impose sur la sirène sur une pénalité de Lopez face à Paris !



Le film du match > https://t.co/yqPreVaHW1 pic.twitter.com/u44YdWtZAm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Les flops

Joris Segonds

Habituellement très fiable dans l’exercice du tir au but, le numéro dix a cette fois connu du déchet dans son jeu au pied. Il a tapé le poteau (26e), a raté une pénalité des 50 mètres face aux poteaux (36e) et une transformation (53e). Sa relance un peu suicidaire (63e) aurait pu coûter cher à son équipe. Enfin, il a été sanctionné à deux reprises pendant le match.

Morgan Parra

Le numéro neuf du Stade français n’a pas été dans son meilleur jour samedi après-midi. Il a raté plusieurs plaquages et a concédé une pénalité. Aussi, il a voulu prendre son temps en toute fin de match sur la transformation de l’essai de Romain Briatte qui aurait pu donner l'avantage à son équipe et face à la pression de Peyo Muscarditz, l’ancien Clermontois a manqué la cible.

Sireli Maqala

Le trois-quarts centre n’a pas fait son meilleur match aujourd’hui. Il a manqué deux plaquages et a concédé deux pénalités. Offensivement, on a vu le centre fidjien plus inspiré. Il a eu peu de ballons à jouer et n’a pas fait de grandes différences comme il en est capable.