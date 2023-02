Hubert Falco a annoncé qu'il ne se rendrait pas à la rencontre opposant Toulon à Toulouse, ce samedi soir à 21 heures. Le maire de Toulon a expliqué qu'il boycottait la délocalisation du match au stade Vélodrome de Marseille.

Hubert Falco restera devant sa télévision, ce samedi soir. Le maire de Toulon a annoncé sur Twitter qu'il ne se rendra pas au stade Vélodrome de Marseille pour assister à la rencontre opposant Toulon à Toulouse (21 heures). L'élu varois a répondu à une question d'un internaute et conteste la décision de cette délocalisation dans la cité phocéenne et estime "qu'il n’y a rien de plus beau que Mayol qui chante !". "Je ne serai donc pas à Marseille ce soir mais, à regret, devant ma télé. Nous aurions d’ailleurs pu battre le record d’affluence de 18 131 spectateurs à Mayol, cela aurait fait du bien à la ville, aux supporters, à nos commerçants et même au Var !".

Bonjour, vous connaissez mon fidèle attachement à notre @RCTofficiel mais il n’y a rien de plus beau que Mayol qui chante ! Je ne serai donc pas à Marseille ce soir mais, à regret, devant ma télé. — Hubert Falco (@hubertfalco) February 18, 2023

Les supporters enragent face à la délocalisation

Le maire de Toulon marche donc dans les pas de la majoroté des supporters varois. Ce mardi matin, une banderole avec écrit ""Le RCT, c’est Mayol. Stop aux delocs" a été accrochée devant le stade Mayol. Julien Perpère et Manu Bielecki, deux présidents de clubs de supporters du RCT, ont également laissé éclater leur colère dans Rugbyrama. "Il y a deux types de supporters : ceux qui y vont en traînant des pieds, ceux qui sont en colère et qui n’y vont pas. Au-delà de ça, on se sent doublement trahis par cette décision. On a été mis devant le fait accompli, trente minutes avant l’annonce officielle, alors que notre direction se targue d’être dans l’échange avec les membres de sa famille..." réagissait le président des Fils de Besagne.