TOP 14 - Chacun dans leur rôle, Max Spring et Antoine Gibert ont été décisifs du côté du Racing 92. A Brive, Esteban Abadie a encore été très en vue mais Matthis Ferté et Setariki Tuicuvu ont offert trop de munitions à leurs adversaires. Voici le baromètre de Racing-Brive.

Les tops :

Antoine Gibert

Finn Russell laissé à disposition de son club mais sur le banc de touche, les regards étaient forcément braqués sur Antoine Gibert, qui avait la lourde tâche de suppléer l’Ecossais à l’ouverture. Et l’intéressé a été décisif face à Brive. C’est notamment lui qui a fait une magnifique passe au pied sur l’essai de Kamikamica. En plus d’être plutôt performant dans la conduite du jeu du Racingman, sa réussite face aux poteaux a été extrêmement précieuse puisqu’il est à créditer d’un 100 %. Il a notamment converti plusieurs tentatives en coin, évidemment difficiles, qui ont fait la différence.

Max Spring

Globalement discret pendant cinquante minutes, même s’il avait réalisé son travail avec sobriété et efficacité en utilisant à plusieurs reprises son pied gauche notamment, Max Spring a permis de faire basculer le scénario de ce match. En effet, avant l’heure de jeu, l’arrière du Racing 92 a déchiré deux fois le rideau défensif adverse, au moment où les Brivistes avaient un coup de mou physique, ce qui a permis aux siens de vite revenir mettre la pression dans le camp corrézien. C’est même lui qui a inscrit l’essai (57e) qui a offert dix points d’avance à son équipe.

Esteban Abadie

Les semaines, les mois même, se suivent et se ressemblent pour lui. Encore une fois, Esteban Abadie a été irréprochable ce samedi. Le troisième ligne briviste a parfaitement lancé sa rencontre, contre son club formateur, avec un débordement d’école le long de la ligne de touche sur lequel il a éliminé Louis Dupichot avant de servir Leo Carbonneau pour l’essai. Très actif dans le jeu courant et précieux en défense, il a aussi et de nouveau été précieux en touche avec, entre autres, un contre sur un lancer francilien à cinq mètres de l’en-but du CABCL.

Les flops :

Mathis Ferté

Il n’est pas question de remettre en cause le talent du jeune garçon de 19 ans. Plein d’initiatives, il a essayé plusieurs fois de remonter des ballons grâce à sa vitesse. Mais il n’est jamais parvenu à trouver la faille dans la muraille adverse. Pire, il lui est arrivé de s’isoler et de ne pas bénéficier du soutien suffisant pour conserver la possession. Il est également coupable d’un coup de pied directement en touche en première mi-temps, lequel a fini par déboucher sur un essai du Racing 92.

Setariki Tuicuvu

Il n’est pas dans une bonne passe actuellement. Déjà décevant il y a deux semaines contre Perpignan, Setariki Tuicuvu a connu trop de déchet ce samedi au centre de l’attaque briviste. Certes, sa dextérité lui permet souvent de faire la différence mais, cette fois, il a souvent tenté des choses impossibles. À son débit, parmi ses erreurs, une passe extrêmement compliquée pour Matthis Ferté avec un ballon laissé en route qui aurait entraîné un essai sans le retour d’Enzo Hervé, ou une munition échappée au sol dans les ultimes minutes au milieu du terrain qui aurait pu avoir des conséquences terribles. Bref, le Fidjien n’a pas été en réussite.

Louis Dupichot

Auteur d’une grosse faute défensive au bout de quatre minutes de jeu seulement, à savoir un plaquage raté sur Esteban Abadie sur une action qui a fini par l’essai de Leo Carbonneau cinquante mètres plus loin, Louis Dupichot a aussi été coupable de plusieurs montées défensives à contre-temps, dont une qui aurait pu coûter très cher. Certes, l’ailier du Racing s’est en partie rattrapé en inscrivant le premier essai des siens (15e), profitant d’une offrande au pied de Le Garrec, mais sa prestation fut globalement décevante, ce qui explique peut-être sa sortie à la 53e.