Dans un match dominé de la tête et des épaules par Perpignan (49-29), Tristan Tedder a démontré une fois de plus qu’il était le facteur X de cette équipe catalane. En face, Thibault Daubagna n’était pas dans le coup.

Les tops

Tristan Tedder

Quel match encore une fois de l’arrière sud-africain. Solide en défense quand son équipe en a eu besoin, il a surtout impressionné par sa vista offensive. Auteur d’un doublé, il a une inspiration géniale sur le deuxième essai de l’USAP. Dans ses 22, il décide de jouer vite une pénalité, donne un coup de pied qui permettra à son demi de mêlée de redonner l’avantage aux siens. Très juste au pied, avec un six sur sept, il est le grand artisan de la victoire usapiste. Point noir, il est sorti sur blessure à la 57e minute de jeu, sous une ovation d’un Aimé-Giral à guichets fermés pour la première fois de la saison.

Jeronimo De la Fuente

Les dirigeants catalans peuvent se réjouir d’avoir prolongé un tel joueur. Le capitaine argentin a montré toute sa classe des deux côtés du terrain. Capable de scorer de manière acrobatique à la 36e minute de jeu, sur une passe géniale de Lucas Dubois, excellent à l’aile, il est aussi à l’initiative du premier essai avec un coup de pied dans la défense paloise qui a créé la brèche. Irréprochable défensivement, avec un douze sur treize aux plaquages, il a été au four et au moulin.

Brad Shields

L’anglais est toujours aussi précieux. Arrivé en France suite à la relégation des Wasps, le flanker a gagné sa place à vitesse grand V dans le XV de départ. Et depuis, il ne fait que confirmer sa dimension de joueur international. Précieux dans les rucks, il a été un véritable poison pour les palois, avec quinze plaquages réussis, plus haut total de la rencontre. Très bon ballon en main, avec huit courses au total, il a mis les siens dans l’avancée en permanence.

Fin d'un multiplex fou pour la 18ème journée de #Top14 !

\ud83d\udc3a Lyon laisse échapper le bonus face à Montpellier

\u26f5\ufe0f La Rochelle s'impose à Castres

\u26aa\ufe0f Le Racing 92 dispose de Brive

\ud83d\udd34 Perpignan signe un gros coup face à Pau

Tous les résultats ici : https://t.co/ieq8rKHiVo pic.twitter.com/WVBCivae9c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Posolo Tuilagi

Pour une première titularisation en pro, le fils d’Henry a montré tout son potentiel. Puissant sur tous les impacts, il a bonifié tous les ballons qu’on lui a donné. Trois plaquages cassés, onze courses et mobilisant toujours plusieurs joueurs pour l’arrêter. Un joueur qui va faire beaucoup de bien à l’USAP dans la course pour le maintien, alors qu’elle a enfin ce siège de lanterne rouge. Et il n’a que 18 ans...

Les flops

Thibault Daubagna

Le demi de mêlée de la Section a été trop neutre ce samedi. Derrière une équipe qui a été dominée pendant les 52 minutes où il est sur le terrain, le joueur de 28 ans a été le symbole d’un Pau qui a raté son match. Son choix de taper en touche à la mi-temps alors que son club est mené de 18 points est l’illustration d’une prestation manquée. Il souffre de la comparaison avec Dan Robson, son remplaçant.

Sacha Zégueur

Le troisième ligne a eu la lourde tâche de remplacer Jordan Joseph, sorti touché à la vingtième minute de jeu. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas eu le même impact. L’ancien d’Oyonnax a mis ses partenaires en étant sanctionné d’un carton jaune à la 49e minute de jeu. Ses partenaires réduits à 14 ont encaissé un nouvel essai.