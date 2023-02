TOP 14 - S'ils peuvent regretter le bonus offensif laissé en fin de match, le Lou a dominé le champion de France grâce à une charnière très juste et un Josua Tuisova ultra important.

Les tops

Josua Tuisova

Il laisse encore une fois cette impression qu'il y a lui et il y a les autres. Dans tous les secteurs Josua Tuisova a son importance. En défense, ses chasses et ses gros plaquages sont précieux, à l'image de ce tube sur Tisseron. Ballon en main, même quand il cherche à passer les bras plutôt qu'à avancer, il mobilise plusieurs défenseurs avant parfois de parvenir à transmettre. Il aura joué sa part dans le deuxième essai parqué par Couilloud. Et surtout, contre le MHR, il aura été décisif dans le jeu au sol. Trois ballons grattés et autant de munitions adverses gâchées. Grâce à cette qualité, il aura permis le turnover et l'essai de Maraku, lui aussi excellent, en fin de match.

La charnière lyonnaise

Top 14 - Léo Berdeu (Lyon) se défait de Bastien Chalureau (Montpellier) Icon Sport - Anthony Dibon

On aurait pu chipoter et s'attarder sur les quelques pertes de balle au sol de Baptiste Couilloud et les deux jeux au pied approximatifs de Léo Berdeu. Cela aurait été injuste car la charnière du Lou aura maîtrisé sa partie. De son côté, le demi de mêlée, qui adore porter le ballon, aura contraint la défense montpelliéraine à être toujours en alerte au ras des rucks. Son animation dynamique aura été un plus. Et son compère, au-delà d'avoir été bon face aux perches, a percé et organisé le jeu à merveille. Sur l'essai de Guillard, il réalise un véritable numéro. A noter quand même, son carton jaune en fin de match pour accumulation de fautes collectives.

Julien Tisseron

Julien Tisseron (Montpellier), titulaire à l'aile, chassé par la défense lyonnaise Icon Sport - Anthony Dibon

Il aura été harcelé dans les airs, chassé après les réceptions mais il a réalisé un match encourageant et permis au champion de France en titre de ne pas partir sans rien, en enlevant à la 80+2e le bonus offensif à leurs adversaires. Mention spéciale à Masivesi Dakuwaqa, qui a dû entrer en jeu précocement et dans un contexte difficile, à la suite de la blessure de Zach Mercer. Malgré tout, sa prestation a été positive.

Les flops

La sortie prématurée de Zach Mercer

Lors de cette collision, le porteur et les deux défenseurs s'étaient baissés mais cela a porté préjudice à Zach Mercer. Théo William puis Sébastien Taofifenua se mettaient sur le chemin du Montpelliérain. Résultat des courses : l'Anglais, après le choc, restait au sol, immobile. De quoi inquiéter ses coéquipiers, son club et l'ensemble des spectateurs présents au Matmut Gerland. Sorti sur civière, Zach Mercer a offert un geste du bras pour rassurer tout le monde.

Après ce choc, Zach Mercer sera contraint de quitter la pelouse. Icon Sport - Anthony Dibon

La défense du MHR

Jamais les Montpelliérains ne pouvaient espérer quoi que ce soit à Lyon ce samedi. Leur défense n'a pas été au niveau. Particulièrement dans les turnovers, les champions de France ont souffert, montrant des lacunes sérieuses. Au-delà de cet aspect, leur prestation au début des deux mi-temps était trop médiocre pour inquiéter les locaux, tout particulièrement au retour des vestiaires quand il fallait remonter le score.