Il y avait un "monde" d'écart entre le Racing 92 et le CA Brive au coup d'envoi de cette rencontre de la 18e journée de Top 14. Alors que les Franciliens lorgnent sur une place dans le top 3, les Corréziens regardent eux tout en bas du classement. En effet, leurs adversaires directs, Perpignan (14e) et Pau (12e) s'affrontaient dans le même temps. C'est sûrement cette situation "d'urgence" qui a électrisé les joueurs de Patrice Collazo qui ont été les premiers à piquer en inscrivant un essai dès la 5e minute de jeu via le jeune Carbonneau.

Chassé croisé

Jusqu'à l'heure de jeu, cette rencontre a vu les deux formations se croiser au tableau d'affichage. Dupichot (15e) et Kamikamica (25e) répondaient aux Brivistes un temps réduits à 14 après le carton jaune reçu par Bituniyata (28e). A la mi-temps, le score est donc de 20 à 17 pour les Franciliens. Mais comme en première période, les Coujours frappent fort d'entrée de seconde mi-temps avec un essai de grande classe dès la 41e minute de jeu (Paulos). Malheureusement pour les Corréziens, ce coup d'éclat est un de leurs derniers temps forts de la rencontre.

Le Racing reprend les choses en mains

Auteur d'un très grand match, Wenceslas Lauret remet son équipe sur les bons rails en inscrivant un essai tout en puissance à la 49e minute de jeu. Un temps fort parisien couronné quelques minutes plus tard par un nouvel essai, cette fois-ci de Spring (57e, 34/24). Dès lors, le score ne bougera plus, les Parisiens gérant leur avantage tandis que les visiteurs peinent à relancer la machine. Quelques fautes de mains auront notamment stoppé les quelques opportunités brivistes, au grand regret d'Esteban Abadie qui appuyait sur ce manque d'efficacité en interview d'après match.

Brive, nouvelle lanterne rouge

Au rayon des mauvaises nouvelles pour le CAB, la victoire bonifiée de Perpignan face à Pau (49/29), reléguant la formation de Patrice Collazo au dernier rang du classement avec 4 points de retard sur les Catalans. A l'inverse, le Racing 92 s'installe solidement dans le haut du tableau. L'équipe de Laurent Travers est à présent 5e avec seulement 2 points de retard sur le 3e (Lyon).