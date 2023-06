Il fallait bien qu’elle se termine un jour, et ce sera ce samedi soir. La belle série d’invincibilité des Castrais sur leur pelouse de Pierre-Fabre en Top 14 est venue se fracasser sur la puissance d’une formidable équipe de La Rochelle.

Vaincus 32-17 par le champion d’Europe en titre sans qu’il n’y ait rien à redire tant les Maritimes furent au-dessus des débats durant la majeure partie de la rencontre, les Tarnais n’iront pas chercher le record détenu par l’ASM et ses 88 matchs sans défaite à Michelin. Commencée en décembre 2020 après un succès de Brive qui avait provoqué l’arrivée de Pierre-Henry Broncan à la tête de l’équipe, cet enchaînement de succès « maison » avait permis au CO de construire une belle remontée en 2020-2021 et surtout de se qualifier pour la phase finale en terminant premier de la phase régulière en 2021-2022.

Las, cette première défaite à domicile en Top 14 de l’ère Broncan symbolise les difficultés rencontrées par le CO cette saison. Sevrés de points à l’extérieur, l’équilibre de la saison tenait jusqu’à présent grâce à cette capacité à se montrer intraitable dans le Tarn. Il y a désormais urgence à réagir, car l’étau se resserre en fond de classement. Le Castres olympique ne dispose plus que de deux points d’avance sur le treizième, Perpignan. Lors de la prochaine journée, c’est du côté de Bayonne que le Castres olympique devra essayer de se racheter. Tout sauf une sinécure.