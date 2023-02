PRO D2 - Forcément déçu après la claque reçue par son équipe à Biarritz (44-08), l’entraîneur de la défense de Rouen, Serge Betsen, a notamment regretté le manque de circulation de ses joueurs en défense, un secteur où ils ont péché, puisqu’ils ont encaissé huit essais.

Serge, vous sortiez de deux matchs engagés face à Oyonnax et Grenoble. Vous aviez un peu fait tourner ce soir. Quelle est votre première réaction ?

Je pense qu’il faut retenir les points positifs de ce voyage. C’est l’essai sur la mêlée, notre capacité, de temps en temps, à porter le ballon fort et à mettre le doute à l’adversaire. Nous savions que l’on allait jouer une grosse équipe de Biarritz, qui fait partie du top cinq du championnat. C’est compliqué, pour nous, de pouvoir enchaîner des prestations de ce niveau. Félicitations à Biarritz qui a réussi à nous faire douter et courir. Derrière, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes une jeune équipe qui essaye d’exister à ce niveau. Il y a beaucoup de naïveté par moments. Il faut qu’on apprenne vite.

L’entraîneur de la défense que vous êtes ne peut se satisfaire d’avoir pris 44 points et 8 essais. Qu’aurait-il fallu faire pour en prendre moins ?

Nous l’avons dit à la mi-temps, nous n’avons pas beaucoup circulé. Nous avons été pris par la vitesse. Nous étions beaucoup trop resserrés autour des mauls ou des rucks et, du coup, il n’y avait pas assez d’espace pour prendre l’épaule extérieure et circuler plus vite afin d’être plus efficaces sur nos plaquages. Quand on était proche de notre ligne d’essai, il n’y avait pas ces erreurs-là. Je me dis qu’il y a quand même des choses à ajuster. Tout n’est

pas à jeter.

Avec une charnière biarrote très joueuse, vous attendiez-vous à vivre une entame aussi rythmée ?

Forcément. On a mis en alerte toute la semaine nos joueurs par rapport à l’intensité qu’il fallait mettre et notre capacité à nous déplacer. C’est vrai que ce soir, il n’y a pas eu énormément d’intensité de notre part. C’est regrettable. Nous repartons tous déçus de la prestation de l’équipe et frustrés par rapport à ce qu’on pense qu’elle peut faire. Les prestations de début de saison étaient à l’image de ce que l’on espère de l’équipe.

Il y avait beaucoup de jeunes joueurs dans votre équipe…

Ce sera notre travail de revoir les séquences pour regarder comment on peut faire progresser cette jeune équipe. Maintenant, il faut aussi se rendre compte qu’à haut niveau, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il faut essayer d’apprendre vite. Ce soir, nous avons le sentiment qu’il y a un peu plus de travail à faire que ce que l’on pouvait penser.

Au-delà du match, votre groupe est-il en progrès par rapport à l’an dernier, a-t-il plus de maîtrise ?

Oui, nous avons de la maîtrise, mais il faut qu’on concrétise. Aujourd’hui, il y a des équipes qui progressent aussi. Je me dis qu’on n’est pas encore complètement à l’abri. On veut un maintien serein, mais pour l’instant, on ne l’a pas encore acquis. Il y a beaucoup de travail à faire.

À titre personnel, comment avez-vous vécu ce retour à Aguiléra ?

Oui, c’était une première en tant que coach, mais j’ai essayé de mettre de côté mes émotions et de me centrer sur ce que j’attendais de mes joueurs. Nous sommes le petit poucet. Il faut continuer à apprendre et à grandir, et j’espère que l’on va finir la saison de la meilleure des manières possibles.

Sept points vous séparent d’Angoulême, premier relégable. Cette marge vous permet- elle de travailler avec un peu moins de pression ?

Sept points, ce sont deux matchs. Ce n’est pas beaucoup. On joue contre Massy le week- end prochain. Tout va très vite, le championnat est très serré. Il faut qu’on réalise qu’on n’a pas énormément de marge de manœuvre. Il faut vite se remettre en place.