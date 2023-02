TOP 14 - Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la rencontre entre le Racing 92 et Brive comptant pour la 18ème journée de Top 14. Les Franciliens, 5e du championnat, alternent entre le bon et le médiocre et restent sur une défaite à Pau (38-19). Les Brivistes de Patrice Collazo ont deux déplacements difficiles au calendrier. Ils iront à La Rochelle le week-end prochain, avant de recevoir Bordeaux-Bègles.

Au match aller, les Racingmen s'étaient imposés sur la pelouse de Brive après une rencontre très disputée (38-43).