TOP 14 - Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la rencontre entre Perpignan et Pau comptant pour la 18ème journée de Top 14. L'Usap est certes toujours 14e mais reste sur deux succès consécutifs et peut revenir à deux points de la Section en cas de victoire. Les Palois ont gagné une seule rencontre à l'extérieur et doivent faire un coup à Perpignan pour se rassurer au classement.

Malheur au vaincu dans ce duel pour le maintien entre l'Usap et la Section paloise.