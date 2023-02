Derrière une légende, il y a toujours une belle et longue histoire. C’est en compagnie de BKT fabricant de pneus agricoles et fournisseur officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, que Midi Olympique est parti sur les traces d’Antoine Dupont, dans son fief, à Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées). A travers ce reportage, nous allons comprendre comment "Toto" Dupont a gravi les échelons, avant d’être élu meilleur joueur du Monde en 2021.

Son nom résonne comme aucun autre dans la commune de Castelnau-Magnoac. Et pour s’en apercevoir, il suffit d’aller au plus près de la population locale et notamment, non loin de la place du village où se trouve le Domaine de Barthas, géré par Antoine Dupont, et son frère Clément. Ce dernier et Marie-Pierre, la mère de "Toto", nous ont livré quelques petites anecdotes au sujet du capitaine des Bleus.

Nous sommes également allés à la rencontre d’anciens coéquipiers du demi de mêlée du Stade toulousain au club de Castelnau-Magnoac. De quoi se rendre encore un peu plus compte à quel point le talent du natif de Lannemezan n’a pas mis longtemps à faire ses preuves.