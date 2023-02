TOP 14 - Dans le choc pour le maintien, la Section paloise réalise le gros coup en s'imposant à Perpignan, Toulon confirme au Vélodrome et Bayonne garde son invincibilité à domicile… Voici nos pronos pour la 18ème journée !

Bayonne - Stade français

Qui va arrêter la magnifique épopée du promu ? L'Aviron bayonnais, avec un recrutement parfaitement géré et des additions en milieu de saison comme Luke Morahan, s'avance petit à petit vers les phases finales. Seul club à avoir remporté tous ses matchs à domicile cette saison, Bayonne affrontera un Stade français très dur à manier cette saison. Dans une rencontre qui s'annonce serrée, les locaux devraient poursuivre leur série d'invincibilité.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Castres - La Rochelle

Ce match s'annonce d'ores et déjà capital pour la saison de ces deux clubs. Castres, englué en bas de classement, se doit de conserver sa forteresse de Pierre Fabre imprenable. Mais face à des Rochelais en besoin de victoires après deux défaites consécutives, le combat sera rude. On se souvient encore du match dantesque de l'an passé avec la remontée des Tarnais en seconde période. Dans une partie où les chocs s'annoncent rudes, Castres se doit de poursuivre sa série d'invincibilité pour ne pas jouer le maintien en fin de saison.

Notre pronostic : victoire de Castres

Lyon - Montpellier

Affrontement de deux équipes dans des dynamiques opposées. Lyon, porté par un Josua Tuisova exceptionnel sur ses dernières sorties, est inarrêtable depuis quelques semaines avec à la clé une victoire à Marcel-Deflandre. En face, les champions de France sont en difficulté et doivent impérativement s'imposer pour rattacher le wagon du top 6. Cependant, à Gerland, les locaux n'ont perdu que deux fois en championnat et ils seront durs à manier.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Racing 92 - Brive

Sur le papier, c'est l'affiche la plus déséquilibrée de cette 18e journée de Top 14. Mais attention à la réaction d'orgueil des hommes de Patrice Collazo qui devront se relever de la défaite à domicile face à Perpignan. Face aux Franciliens et leurs nombreux absents, un exploit semble possible même s'il sera compliqué à aller chercher tant le Racing est fort cette saison chez eux.

Notre pronostic : victoire du Racing

Perpignan - Pau

Un nouveau choc pour le maintien s'annonce ce samedi. Entre deux équipes joueuses qui ont repris de la confiance sur leurs derniers matchs, un match plaisant s'annonce dans le bouillant Aimé-Giral. Une victoire pourrait faire un grand bien aux deux clubs qui lutteront jusqu'au bout pour le maintien cette saison, dans un duel à trois avec Brive. Dans une partie qui s'annonce serrée, la Section paloise est capable de réaliser le gros coup de cette journée.

Notre pronostic : victoire de Pau

Toulon - Toulouse

Les joueurs de Pierre Mignoni et Franck Azéma reçoivent le Stade toulousain dans un choc délocalisé pour l'occasion au stade Vélodrome. Privés de nombreux internationaux, les Toulousains se déplacent malgré tout avec des intentions pour accroître leur marge sur la deuxième place. À domicile, Toulon se doit de confirmer après sa belle victoire chez le champion de France en titre.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Bordeaux-Bègles - Clermont

Christophe Urios affronte déjà son "ex". Pour son troisième match à la tête des Auvergnats, l'entraîneur champion de France avec Castres en 2018 retrouve un Chaban-Delmas avec qui il a connu de belles émotions. Face à un club et un staff qu'il connaît par cœur, lui et ses joueurs voudront venir jouer un mauvais tour en Gironde. Après une rencontre qui s'annonce indécise jusqu'au bout, les locaux pourraient être portés par leur public.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles