En l’absence de Mathieu Babillot, Julien Dumora sera le capitaine du navire tarnais, samedi, à l’occasion de la réception de La Rochelle. Il fait le point sur la situation de son club, forcément délicate au moment de recevoir le champion d’Europe en titre.

En déficit de point pris à l’extérieur, la situation du CO commence à se tendre. En êtes-vous conscient ?

Oui, nous savons que ce match, cette réception de cette grosse équipe de La Rochelle revêt un statut forcément capital. Nous sommes dans une situation d’inconfort. Les Rochelais ont perdu leur dernier match à domicile, on se doute bien qu’ils vont venir à Castres pour essayer de faire un résultat positif et relancer leur dynamique. Bref, il va falloir serrer les rangs !

Le défi s’annonce immense face à une formation de La Rochelle qui dispose d’une grande profondeur de banc …

On ne se leurre pas sur la qualité de l’équipe que nous allons recevoir. C’est très solide et complet à tous les niveaux. La Rochelle dispose d’une conquête directe de grand standing, c’est du cinq étoiles sur touts les fondamentaux du jeu, que ce soit la touche, la mêlée, l’occupation ou la défense. Les Rochelais sont très talentueux et n’ont pas peur de tenir le ballon pour imposer de très longues séquences aux adversaires.

Le CO pourra s’appuyer sur son invincibilité à domicile et ses supporters toujours fidèles …

Oui, c’est vrai que nous arrivons à trouver un petit supplément d’âme à domicile, une force qui fait basculer les matchs du bon côté. Pourvu que ça dure …

Quelle sera la clé du match selon vous ?

Il faudra réussir à mettre de l’engagement tout en maîtrisant notre discipline. Depuis quelques matchs, nous sommes retombés dans nos travers et sommes beaucoup trop pénalisés. Cela s’est vu notamment contre Clermont ou nous prenons trop de cartons pour pouvoir rivaliser sur quatre-vingts minutes. À ce niveau-là, contre de telles équipes, la moindre erreur se paye comptant. Beaucoup de nos fautes sont évitables relativement facilement, il suffit juste de retrouver un peu de rigueur collective et de confiance.

On sait que l’équipe revient d’un stage de trois jours à Gruissan. Il était nécessaire de se resserrer avant l’affrontement de ce week-end ?

C’était bien de sortir du cadre. De nous retrouver entre nous pour nous recentrer sur notre rugby. On a beaucoup échangé et nous avons passé trois belles journées de travail. Maintenant nous sommes focalisés sur l’avenir. Le plus important est devant.