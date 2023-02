Pro D2 - Soyaux-Angoulême relance la course au maintien en s'imposant à Carcassonne

Pro D2 - Dans un match sous tension, Soyaux-Angoulême l'a emporté en fin de partie sur la pelouse de Carcassonne grâce à un essai en force de Burgaud au terme d'une relance de 70 mètres (15-20). Avec ce succès, le SA XV, toujours dans la zone rouge, revient à deux points de son adversaire du soir, premier non-relégable.

La peur était palpable au-dessus d'Albert-Domec pour ce match entre Carcassonne (14e) et Soyaux-Angoulême (15e). Cinq points séparés les deux formations au début de ce match à ne pas perdre. Finalement, ce sont les Charentais qui ont réalisé le gros coup en s'adjugeant un premier succès de la saison à l'extérieur (15-20). Pour les Audois, absents des débats en première période, c'est un quatrième revers à domicile qui va causer de gros remous.

Dès l'entame de cette partie, les Charentais ont semblé beaucoup plus libérés. Le succès étriqué acquis face à la lanterne rouge Massy (21-19) a fait du bien aux têtes de la bande à Etcheto. Après un premier échec, à 40 mètres face aux poteaux, Adrien Bau s'est repris parfaitement en ajustant une tentative à 22 mètres, sur le côté gauche (0-3, 9e).

Dans le premier acte, Soyaux-Angoulême a complètement sevré de ballons Carcassonne. Les Audois ont en plus été imprécis en conquête avec trois touches perdues, dont une dans les 22 mètres, et une sanction en mêlée fermée. Cette dernière a forcément crispé le staff carcassonnais, car Marques, à cinq mètres de l'en-but et en face des perches, a choisi de faire confiance à ses avants, qui ont été renversés sur une double poussée charentaise. Juste avant la pause, Dorian Jones, de plus de 40 mètres en coin, a bien cru permettre aux siens de préserver l'essentiel à la pause (3-3, 37e), en sanctionnant enfin la forte indiscipline adverse (7 pénalités concédées à la pause).

Finalement, le jeu a décidé, de manière logique, de récompenser l'équipe la plus entreprenante. Sur un ballon récupéré dans les 22 mètres adverses, Adrien Bau s'est échappé. Le demi de mêlée a fait travailler ses avants sur deux temps de jeu, avant de libérer les trois-quarts. En bout d'aile, parfaitement décalé, Marvin Lestremau a résisté à ses adversaires pour aplatir en coin. Dans un bon jour, Bau a converti la transformation (3-10, 40e).

Lafitte, une relance qui a tout changé

Au retour des vestiaires, les équipiers de Marques sont enfin sortis de leur torpeur. Grâce à des avants enfin dans l'avancée, et des rotations dans la ligne des arrières (Mouchous et Jasmin sont entrés dès l'entame), le demi de mêlée a enquillé les points au pied (44e, 50e et 62e) pour permettre aux siens de prendre pour la première fois l'avantage dans ce choc du bas du classement (12-10).

Un avantage de courte durée, puisque sur le renvoi, pour avoir rampé au sol, Harley a offert un cadeau à Ugalde (12-13, 63e). Un des tournants de cette rencontre tant les locaux avaient mis la main sur ce deuxième acte.

Les Audois ont quand même fait preuve d'orgueil en arrachant une nouvelle pénalité en mêlée fermée. En face des poteaux, à 22 mètres, Marques a bien pensé donner un avantage définitif à son entité (15-13, 72e).

Enfermés dans leur camp, les Charentais n'ont pas cherché à conserver le point de bonus défensif. L'initiative du jeu au large s'est révélée payante. En s'infiltrant dans le cœur du jeu, Pierre Lafitte, le serial marqueur de Soyaux, a joué un duel déséquilibré face à deux avants depuis ses trente mètres. L'ailier a été repris dans les 22 mètres adverses. Au soutien, Barka a fait parler ses appuis en bout de ligne pour rapprocher les siens à cinq mètres de l'en-but. Sous les hurlements de Vincent Etcheto, c'est Germain Burgaud qui est parvenu à mettre l'essai de la victoire en force. Légèrement sur le côté gauche, Botica s'est chargé de la transformation finale (15-20, 77e).

Pour la première fois depuis le début de la saison, Soyaux-Angoulême enchaîne un deuxième succès de rang avant la réception de Montauban, vendredi prochain. Carcassonne encaisse un troisième revers d'affilée, et plonge en plein doute avant la venue du leader Oyonnax à Albert-Domec, dans une semaine.