PRO D2 - Nevers ramène le match nul de Béziers (32-32) après un mano à mano intense entre les deux formations dans une rencontre portée sur l'offensive. Si les Nivernais ont eu la balle de match dans les ultimes minutes, l'USON se contentera de ces points précieux pour la course à la qualification face à un concurrent direct.

Les Nivernais se déplaçaient sans pression en Biterre, dans l'optique d'accrocher un rival dans la lutte vers le haut du panier. Présents dans les points de rencontre, les visiteurs étaient dans le dur dans le premier acte jusqu'à l'essai de Romain Uruty pour l'ASBH juste avant la pause (18-9). Pas de quoi sortir de la route l'USON, revenue des vestiaires avec des intentions plus précises, notamment sur le jeu au sol. Avec une pléiade de pénalités en sa faveur, Nevers hissait son degré d'investissement. Benjamin Thiéry, le coach de la défense a apprécié :"Même si on manque encore de maîtrise, on démontre une ADN intéressante. Notre marge de progression demeure logique. Nous sommes restés fidèles à nos convictions."

Fin de match à suspense qui voit l’Uson décrocher un match nul ! pic.twitter.com/TjQ7ntBBSI — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) February 17, 2023

Revenu au tableau d'affichage, où un chassé-croisé s'était instauré par l'intermédiaire des buteurs respectifs, Nevers a graduellement augmenté son volume. Benjamin Thiéry valide cet investissement :"Le caractère affiché, c'était bien. C'est important d'observer cette réaction d'orgueil. Un groupe qui grandit et on va retenir cette chose au-delà du match nul. On a responsabilisé les finisseurs, et ils ont répondu parfaitement à nos attentes." Face à des Biterrois en manque de rythme, dans un match offensif à souhait, Nevers a démontré une forme de consistance sans concessions. Les Héraultais furent souvent asphyxiés alors que les Nivernais récoltaient un nombre incalculable de sanctions sur les renvois.

Un combat de tous les instants

Nevers s'inscrit un peu plus vers des espérances souhaitées, malgré un turn-over important, confirmant une certaine profondeur d'effectif. Le coach de la défense peut conclure :"Cette fin de saison s'annonce sympa avec 6 réceptions à venir. Mont-de-Marsan dès la semaine prochaine. Il va falloir garder des forces, une certaine fraîcheur d'ensemble pour cette nouvelle mission. Un autre scénario à écrire pour être prêts face aux Montois." Après l'échec à Aix-en-Provence, Nevers s'est redressé sur une terre toujours hostile.



L'USON réalise une opération comptable de bonne facture. Outre le contenu proposé et les conséquences gratifiantes, les Neversois flirtent plus que jamais avec la zone des qualifiables. Le calendrier offrant désormais la possibilité de prolonger le plaisir avec ces deux réceptions consécutives au Stade du Pré-Fleuri (Mont-de-Marsan et Carcassonne), en guise d'affirmation vers un printemps radieux.

Les Biterrois ont certainement grillé la dernière cartouche à leur disposition pour tenter de colorer cette fin de saison. La perte de points de trop peut-être au Stade Raoul-Barrière, qui n'envisage rien de positif dans l'immédiat même si un rebond est souhaitable face à Grenoble la semaine prochaine afin d'éviter les ultimes joutes sans saveurs.