PRO D2 - Grenoble marque un grand coup, Mont-de-Marsan reprend sa marche en avant, Biarritz à l'affût du podium, Angoulême remporte le match de la peur, Massy fait du surplace sur le terrain et au classement... Voici les enseignements de la soirée en Pro D2 !

Mont-de-Marsan reprend sa marche en avant

Battu le week-end dernier sur la pelouse d’Agen, Mont-de-Marsan se devait de réagir sur sa pelouse face au club breton de Vannes. C’est chose faite, les Landais se sont imposés sur le score de 30 à 3 dans cette 21ème journée de Pro D2. Avec deux essais en moins de trois minutes dans le premier quart d’heure, les joueurs du Stade montois ont marqué leur domination d’entrée de jeu et n’ont pratiquement pas laissé d’espoir aux Morbihannais qui ont accusé le coup tôt dans la rencontre. Malgré un sursaut d’orgueil en début de deuxième période, les Bretons n’auront jamais réussi à bousculer leurs hôtes. Une rencontre que Mont-de-Marsan a largement dominée, mais a également profité de l’indiscipline de son adversaire du soir sanctionné à 14 reprises. Avec cette victoire le club entraîné par Patrick Milhet se repositionne à la deuxième place du classement du championnat et continue de se positionner comme le solide dauphin d’Oyonnax et devra confirmer le week-end prochain sur la pelouse de Nevers.

Biarritz à l'affût du podium

Biarritz poursuit sa série d’invincibilité au stade d’Aguiléra, les Basques ne se sont simplement plus inclinés à domiciles depuis le 14 octobre 2022 et une défaite face à Agen. Face aux Rouennais le BO s’est imposé sur le score de 44-8 et se reprend après avoir lourdement chuté sur le terrain du leader lors de son précédent déplacement comptant pour la 20ème journée de Pro D2. Dans une première période à sens unique ou presque les Basques ont pris d'entrée le match en main avec un essai de Cadot dès la 2e minute. Germain doublait la mise au bout de 10 minutes. C'est finalement le carton jaune de ce même Germain qui a permis à Rouen de ne pas sombrer.

Biarritz a déroulé face à Rouen Icon Sport - Icon Sport

Le 3e essai, en toute fin de période, a mis un sacré coup au moral des Normands qui n'ont pratiquement pas existé en attaque. En deuxième période, les Biarrots ont maintenu le rythme effréné et ont inscrit cinq essais supplémentaires. En réagissant à domicile, le club basque se replace dans la course au podium et s’empare de la quatrième place à trois points d’Agen, troisième de ce classement.

Angoulême remporte le match de la peur

Dans le match de la peur dans la lutte au maintien, Soyaux-Angoulême l'a emporté en fin de partie sur la pelouse de Carcassonne après un essai en force de Burgaud au terme d'une relance de 80 mètres (15-20). Dans le premier acte, Soyaux-Angoulême a complètement privé de ballons les joueurs de Carcassonne. Les hommes de la Cité se sont en plus pénalisés en étant imprécis en conquête avec trois touches perdues, dont une dans les 22 mètres, et une sanction en mêlée fermée. Finalement, c’est en toute fin de rencontre que Angoulême à crucifié son hôte du soir avec un essai quasiment sur la sirène et arracher une victoire plus que salvatrice dans cette lutte au maintien.

Fin de match au stade Albert-Domec !



Nos violets s’imposent face à Carcassonnne ! \u2694\ufe0f

Merci aux supporters présents ce soir !

— SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) February 17, 2023

Nevers se contentera du nul à Béziers

La sirène n’avait pas retenti et les Biterrois criaient au scandale car le coup de sifflet final retentissait après le coup de pied en tribunes de Yohan Le Bourhis. Tout n’était pas parti sur les chapeaux de roue, à l’image d’une première demi-heure marquée par les nombreux arrêts vidéos et les pénalités de part et d’autre, surtout côté neversois. Thomas Zénon manquait de marquer contre son ancien club, à la conclusion d’une superbe action en première main bonifiée par Ambadiang. Pas grave, il se rattrapera avec un essai en solitaire de haut vol. Et cela relançait l’USON, qui marquait de nouveau, cette fois par l’intermédiaire de Bastide.

Fin de match à suspense qui voit l'Uson décrocher un match nul !

Au bout du bout, les équipes se rendaient coup pour coup, avec l’essai de Paul Réau grâce à un coup de pied de Dreuille mal négocié par Cottin. Et par le biais des buteurs. Peut-être que Yohan Le Bourhis regrettera sa pénalité manquée à une minute du terme (32-32). Toujours est-il que son équipe est en droit de se contenter de ce nul acquis à Béziers car elle reste à égalité de son adversaire. Alors que c’était l’équipe de ce début d’année civile, l’ASBH, après sa défaite à zéro point à Colomiers, marque le pas.

Massy fait du surplace sur le terrain et au classement

Quel manque de réalisme pour les Massicois qui auront passé beaucoup de temps dans le camp adverse sans marquer. La première mi-temps est presque une caricature de cette tendance. D’autant que le Stade aurillacois marque une première fois grâce à un gros travail de Javakhia. Niko passe sur un pas et permet à Dodson de marquer.

Les Cantaliens se compliquent la tâche, avec deux cartons jaunes avant la pause sanctionnant des en-avant volontaires (Neisen et Yobo). Pire, Tison est coupable d’un plaquage haut, laissant ses partenaires à 14 pendant la majorité de la rencontre. Mais malgré cette large indiscipline, le Stade aurillacois marque de nouveau par l’intermédiaire de Rodgers. Le reste de la partie relèvera de la gestion (7-19).

#RCMESA

Notre partenaire Optim Opticiens, vous présente le score final !

RC Massy Essonne : 7 / Stade Aurillacois Cantal Auvergne : 19

Merci aux Auvergnats de Paris venus nombreux en tribune. Allez Aurillac !#SAfamily #StadeAurillacois #AllezAurillac

— Stade Aurillacois Cantal Auvergne (@SArugbyofficiel) February 17, 2023

Massy était bien revenu mais perd son deuxième match d’affilée, a contrario de son concurrent Soyaux-Angoulême qui a remporté ses deux dernières rencontres. Avec ce troisième succès en déplacement, le Stade aurillacois se rapproche du top 6, en étant 8e à 7 points de Colomiers (et avec un match en retard).

Indiscipliné mais plus puissant que l’USM, Oyonnax confirme son regain de forme

Le paquet d’avants montalbanais avait beau mettre à la faute celui d’Oyonnax, Jérôme Bosviel aura eu beau passer un drop et des pénalités depuis tous les coins du terrain, le leader était trop fort à Sapiac. Le moindre passage des Aindinois proches de la ligne était synonyme d’essai. À la pause, trois étaient déjà marqués par Justin Bouraux, auteur d’une très belle prestation à l’ouverture, et ses coéquipiers. Au-delà de l’efficacité de son jeu de pression, Oyonnax rugby aura profité de sa puissance.

Ce succès bonifié dans la cuvette de Sapiac permet aux Oyonnaxiens de prendre encore plus le large en tête du championnat. Avec le nul du SU Agen, ils comptent vingt points. Quant à Montauban, si le focus était davantage fait au déplacement à Angoulême la semaine prochaine, ce résultat est stérile en tout point (21-34).

Grenoble accélère encore

Les Columérins étaient prévenus, le FC Grenoble met un très grand rythme dans ses rencontres. Malgré ça, ils ont été surpassés par l’intensité des Isérois. Dès les premières minutes, Hepetema trouvait le moyen de contourner le rideau défensif haut-garonnais en réalisant une offload pour Muarua. Le surpuissant troisième ligne allait marquer. De même, le cafouillage sur la gauche du terrain profitait à Karim Qadiri qui aplatissait grâce à un geste acrobatique.

Le coup de massue interviendra avant l’heure de jeu, avec le plaquage haut de Fabien Perrin qui écope d’un carton rouge. Le ballon porté qui suit la pénaltouche va au bout (Orioli, 57e). Si les partenaires de Jean Thomas se rebiffent, grâce à un ballon porté conclu par Larrieu, les essuie-glaces du FCG finissent d’épuiser les visiteurs, et tuent le suspense à cinq minutes du terme.

Le FC Grenoble frappe un très grand coup en décrochant les cinq points de la victoire bonifiée face à un concurrent direct. Pourtant sur une belle dynamique, Colomiers perd pied juste avant de recevoir Agen et de se rendre à Oyonnax.