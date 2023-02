Pro D2 - Le FC Grenoble a dominé Colomiers lors de ce duel de haut de tableau dans le cadre de la 21e journée de championnat. Avec 5 essais au compteur, la formation iséroise continue sur sa belle lancée et grappille du terrain sur ses rivaux.

Quatrièmes et sixièmes au soir de ce duel, Haut-Garonnais et Isérois se toisaient du regard à quelques minutes d'une rencontre presque décisive pour ces deux prétendants aux places qualificatives. D'un côté, les Rhônalpins restaient sur 5 matchs sans défaite tandis que les Occitans arrivaient au stade des Alpes avec un ratio de victoires à l'extérieur de 50 %. C'est sur ces bases-là que le coup d'envoi était donné par Aurélie Groizeleau sur les coups de 21 heures.

Maîtrise iséroise

Les hommes de Fabien Gengenbacher mettent rapidement la main sur le ballon et 3 minutes seulement après le coup d'envoi, c'est Muarua qui est envoyé dans l'en-but adverse. Ce début de rencontre tonitruant donnait le ton pour le reste de la soirée ! Les attaques balle en mains se succèdent de chaque côté mais force est de constater que les Occitans se montrent plutôt indisciplinés durant le premier acte. Tant et si bien qu'ils encaissent un second essai à la 30e minute de jeu après une belle initiative d'Escande, venu perturber la sortie de mêlée columérine. A la pause, le FCG menait donc sur le score de 15 à 3.

Coup pour coup

Comme en première période, les Columérins cèdent rapidement. Dès la 41e minute, Qadiri fait parler ses qualités de vitesse et de technique pour inscrire son 11e essai de la saison ! Alors que l'on croit les Occitans moralement touchés, ils nous prouvent rapidement tout le contraire en développant une action de toute beauté à l'issue de laquelle, Ponpon parvient à aplatir le ballon dans l'en-but. Passes intérieures et après contact, vitesse, tout y est (20 à 10, 50e). Dans ce match au rythme effréné, le point de bascule est toujours proche mais une action à la 56e minute de jeu change la donne. Tout juste entré en jeu, Perrin vient plaquer Farnoux mais malheureusement, c'est un choc tête contre tête qui conclut cette intervention. Après visionnage des images, madame l'arbitre ne peut que se résoudre à sortir le carton rouge à l'encontre du Columérin.

Passage à vide mais le plein de points

Étonnement, l'infériorité numérique sera source de motivation pour les visiteurs qui ne baissent pas les bras. Mieux, ils réduisent même la marque à 27 à 20 à la 65e minute de jeu. En face, les Grenoblois connaissent un vrai passage à vide et ne parviennent plus à développer le jeu pourtant si alléchant proposé jusqu'ici. Ce temps fort haut-garonnais se conclut néanmoins avec un drop manqué de peu par Seguy (71e). Sûrement plus frais, les Grenoblois plantent finalement une dernière banderille grâce à Muarua (75e), symbole d'un bonus offensif mérité !

Le podium dans le viseur

Avec ce nouveau succès, Grenoble grappille du terrain sur ses rivaux. Ce soir, les Rhônalpins pointent au 5e rang de Pro D2, à seulement 5 points du deuxième. Pour Colomiers, cette seconde défaite de rang à l'extérieur marque un petit coup d'arrêt. Les Columérins passent derrière Grenoble au classement, 6e, avec 53 points au compteur. Une réaction sera attendue dès la semaine prochaine pour la réception d'Agen. Grenoble ira de son côté défier Béziers.