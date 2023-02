Pro D2 - Biarritz se rassure en étrillant Rouen Normandie à domicile au terme d'un match à sens unique

Pro D2 - Une semaine après avoir subi la foudre à Oyonnax chez le leader (42-17), le Biarritz Olympique renoue avec la victoire et la confiance en battant largement Rouen Normandie à Aguiléra et en prenant le bonus offensif. Dans un match à sens unique pris par le bon bout dès l'entame, les Basques n'ont jamais été en mesure de douter et restent plus que jamais au contact au classement. Rouen Normandie n'a pas existé un seul instant et stagne dans le bas du tableau.

Il ne fallait pas arriver en retard à Aguiléra en ce début de soirée. D'abord, pour ne pas manquer l'hommage émouvant à une figure du club, José Urquidi, parti la semaine passée à 87 ans, et notamment bâtisseur du Musée du BO. C'était également le retour au pays de la légende Serge Betsen, entraîneur de la défense des Normands mais monstre sacré d'Aguiléra aux trois titres de champion de France. Et enfin parce que les Biarrots n'ont vraiment pas attendu pour faire voir du rouge partout aux Rouennais avec un essai marqué par Cadot dès la 2e minute.



On démarre fort puis on cale



Dès le coup d'envoi, les Basques montraient à leurs adversaires, par l'intermédiaire des avants, que la soirée pourrait être potentiellement longue. Beaucoup de vitesse et d'impact, et sur une magnifique passe au sol de Dyer pour Cadot, dès la première offensive, le verrou de Rouen sautait (5-0, 2'). La pression ne tardait pas à revenir dans les 22m des Rouennais après deux fautes consécutives. Là encore, un avant était à la passe décisive, Sauveterre fixait parfaitement pour Germain dans son dos qui filait à l'essai (12-0, 11'). Pourtant, les Basques allaient finalement passer une demi-heure dans cette première mi-temps sans inscrire de nouveaux points.



La faute d'abord aux joueurs de Nicolas Godignon qui, s'ils n'ont pas passé beaucoup de temps dans le camp de Biarritz, ont mieux défendu en montant rapidement sur le porteur du ballon et en privant de temps les porteurs de balle. Et aussi en raison du carton jaune reçu par Baptiste Germain, buteur et ouvreur du BO. Son absence allait porter préjudice à l'attaque des siens pendant de nombreuses minutes. Entre-temps, Rouen Normandie débloquait son compteur sur une de ses seules opportunités avec la botte de Olender, 23 printemps le jour même (12-3, 13').

Le 3e essai avant la pause

Ce 3e essai, on l'avait d'abord vu à la 25e minute quand Auguste Cadot allait une seconde fois derrière la ligne sur un service de Joe Jonas. Mais malgré la transformation ratée, Pierre Bru, l'arbitre de la rencontre, revenait sur sa décision et refusait l'essai pour un en-avant en amont de l'action. Ce n'est finalement que 15 minutes plus tard et après la sirène, que Biarritz faisait définitivement le break avec un essai signé Sauveterre. Après une faute normande et une touche à 5m parfaitement négociée, le plus dur était fait (17-3 à la pause).

La seconde période commençait sur les mêmes bases que la première avec des Basques qui prenaient à la gorge leur victime en marquant d'entrée un 4e essai pour asseoir le bonus offensif. L'essai était collectif après deux fautes consécutives de l'entrant rouennais Maximin qui faisait écrouler le maul devant l'en-but (22-3, 43') et recevait un jaune logique. Trois minutes plus tard, Henry Speight marquait son 6e essai de la saison sur un nouveau bon service de Jonas (27-3, 46'). Pour ne pas faire de jaloux, Joe Jonas servait la même douceur à l'autre ailier, Steeve Barry, moins de dix minutes plus tard pour le 6e essai basque (32-3, 55'). La vilaine humiliation était bien en route car les Biarrots ne semblaient pas vouloir baisser le pied.

Plus d'informations à venir...