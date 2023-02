Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de rugby, a annoncé jeudi se retirer de son poste au comité fédéral de la Fédération française de rugby.

La vie des arcanes de la Fédération française de rugby n’est toujours pas un long fleuve tranquille. Selon nos informations, Alain Doucet, président de la ligue Occitanie de rugby, membre du bureau fédéral et du comité directeur, a présenté jeudi sa démission du bureau fédéral de la FFR. En cause, la création du "bureau fédéral restreint exécutif" à l’issue du comité directeur du 14 février, une nouvelle instance placée au-dessus du bureau fédéral, où Alain Doucet n’a pas été nommé, au même titre que Laëtitia Pachoud, Dominique Coquelet, Joël Tomakplekonou, Antoine Martinez, Etuato Mulikihaamea et Marie-Agnès Masdieu. Parmi ces "oubliés" du bureau fédéral restreint exécutif, Dominique Coquelet devient secrétaire général adjoint et Joël Tomakplekonou est nommé trésorier général adjoint.

"Je ne comprends pas pourquoi sept ou huit personnes se donnent le droit de diriger tout le rugby français pendant que les autres suivent cela de loin, a réagi Doucet. On avait une occasion unique de sortir d’un mode de fonctionnement clanique et on n’a pas su saisir cette occasion. La nomination d’Alexandre Martinez au poste de président par intérim était une promesse d’ouverture mais c’est tout le contraire dans les faits. Il y a encore plus de cloisonnements. Je démissionne parce que je prônais une ouverture plus large."

Le président de la "LOR" conserve néanmoins son poste au comité directeur et entend bien "ne pas créer de mouvements contestataires au sein de la FFR", tout en continuant à "faire vivre sa Ligue".